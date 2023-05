Jena. Am Wochenende standen in der Dreifelderhalle des USV Jena alle Zeichen auf Floorball, schließlich wurde dort die U17-Meisterschaft der Damen ausgetragen – und mittendrin im wahrlich schnellen Spielgeschehen die Akteurinnen der SG Saalemädels, die am Ende zwischen Freude und auch ein wenig Enttäuschung tanzten