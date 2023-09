Sieben Handball-Teams von Einheit Worbis im Einsatz

Worbis. Frauen und Jugendteams von Einheit Worbis starten in die neue Saison. Die Partie der Herrenmannschaft wurde abgesagt.

Erst vor wenigen Tagen wurde die Saison 2023/24 in der Ohmberghalle eingeweiht, da steht schon der nächste Heimspieltag in den Startlöchern. Wenngleich die Partie der ersten Männermannschaft abgesagt wurde, sind insgesamt sieben Teams vom SV Einheit Worbis an zwei Tagen gefordert, ehe das „Domizil der Handballmacht Worbis“ bis Anfang November ihre Türen vorerst schließt.

Die letzte Begegnung am Samstags und zugleich der Auftakt in die neue Spielzeit bildet das Aufeinandertreffen der Frauen gegen die VSSG Sudershausen. Die Gäste bestritten bereits zwei Partien, reisen mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage an. Auf der Seite von Einheit kehren mit Melanie Eberhardt und Katharina Menge zwei ehemalige Stammkräfte in den Kader zurück. Einen erfolgreichen Saisonauftakt konnte die weibliche B-Jugend am vergangenen Sonntag bejubeln.

Mit 15:11 setzten sie sich bei der zweiten Vertretung des FC Viktoria Thiede durch – und auch der kommende Gegner vom MTV Rosdorf II fuhr gegen diese Mannschaft die ersten beiden Punkte ein. Wie in der Vorsaison warten einige lange Auswärtsfahrten auf die kadertechnisch kaum veränderte Truppe rund um ihren neuen Trainer Albert Wagner. Ein ähnlich solider Rang im Tabellenmittelfeld kann aber auch in dieser Saison erwartet werden.

Neu formiert ist hingegen die männliche C-Jugend, welche in der Ohmberghalle die HSG Oha begrüßt. In der Mannschaft selbst treffen mit ehemaligen Akteuren aus der letztjährigen D- sowie der jungen Garde aus der B-Jugend, welche noch in diesem Jahr für diese Altersklasse spielberechtigt sind, aufeinander.

Vor einigen Wochen noch als Staffelsieger gefeiert, nun alles auf Anfang – das beschreibt die Lage der weiblichen C-Jugend. Als ei­ne der letzten Teams der Liga steigen die Worbiserinnen in die Saison ein, im Gegensatz dazu haben die Gegnerinnen vom MTV Rosdorf bereits einen Sieg in der Tasche.

Zunächst gilt es, sich in der neuen Altersklasse einzufinden und zu beweisen. Die jeweils zweite Partie steht für die männliche und weibliche D- sowie der weiblichen E-Jugend bevor. .