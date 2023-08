Siebleben und Wacker Gotha mit Kantersiegen in der Landesklasse

Gotha. Beide Fußballvereine starten perfekt in die Saison.

Freude beim FSV Wacker Gotha und der Spielvereinigung Siebleben. Beide Landesklässler gewannen ihre Samstagpartien deutlich und feierten so mit zwei Siegen den perfekten Saisonstart. In Gotha ging Wacker zwar nach nur zwei Minuten in Rückstand, als Roth eine Flanke Eichhorns veredelte (2.). Doch in der Folge wurde der Hausherr besser und egalisierte mit dem Pausenpfiff durch Gorf, der eine Ecke Fiedlers einköpfte (45.).

Nach dem Wechsel legte El Antaki, von Fiedler bedient, schnell nach (48.) und übernahm das Zepter. El Antaki bedankte sich für die Vorlage und legte seinerseits zweimal für Fiedler auf, der so einen Doppelpack erzielte (65./78.).

In Steinach verdarb Siebleben den Gastgebern die „Kerwa“. Am Ende jubelten die Gäste über einen in der Höhe überraschenden 4:0-Erfolg. Zunächst verschoss Steinach einen Elfmeter durch Gottschalk (7.), ehe Herr das 1:0 gelang (14.). Kurz vor der Pause erhöhte Elflein nach einem Konter (41.).

Im zweiten Durchgang besorgte Lehmann die Entscheidung nach gut einer Stunde (63.), zumal Steinachs Träger Rot sah (69.). Wiederum Lehmann erhöhte zum Endstand (82.).