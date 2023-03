Siege für Tom Vogler, Leon Suleck und Felix Jerzyna

Erfurt/Gera. Der Geraer SSV-Radsportnachwuchs erobert bei der Frühjahrs-Athletiküberprüfung in Erfurt sieben Podestplätze.

Zum Abschluss des Wintertrainings war der Thüringer Radsportnachwuchs noch einmal bei der Frühjahrs-Athletiküberprüfung in Erfurt gefordert. Für die 130 Aktiven aus 14 Vereinen ging es je nach Altersklasse in den verschiedenen Disziplinen – kleiner oder großer Kraftkreis, Schluss-Drei-Sprung, Gewandtheitslauf, 60-Meter-Lauf, Tretfrequenztest – darum, ihre Leistungen zu beweisen.

Zufrieden zeigte sich das Trainerteam vom SSV Gera 1990. Den Sieg in der U15 m erkämpfte sich Felix Jerzyna. Die vier zweiten Plätze gingen an Lotte Schädlich (U10 w), Ole Petersen (U11 m), Jim Schüßler (U13 m) und Lucia Wiencek (U13 w). Jeweils Rang drei sicherten sich Helene Franke (U10 w) und John Müller (U15 m).

Starke Punktezahl von Theresa Mühlhaus

Ein Blick auf das Ergebnis der U11 m lässt aufhorchen, denn die drei Erstplatzierten Tom Vogler (Greiz), Ole Petersen (Gera) und Maxim Suleck (Altenburg) gehören dem jüngeren Jahrgang im 19-köpfigen Starterfeld an. Lohnenswert ist auch der Blick in das Ergebnis der U11w, wo Theresa Mühlhaus vom TSV Breitenworbis nicht nur Platz eins belegte, sondern mit einer Punktzahl von 300 sogar bei den Jungs auf dem Podest ganz oben gestanden hätte. Erfreulich die Leistung des Geraers Jim Schüßler, der sich nach längerer Verletzungspause in der U13 m auf Platz zwei in die Ergebnisliste eintrug.

Flankiert wurde er von den Altenburgern Leon Suleck und Henry Trebus, die als Erst- und Drittplatzierter die Athletiküberprüfung abschließen konnten. In der U13 w konnte Lucia Wiencek vom SSV Gera ihren zweiten Platz vom November 2022 bestätigen. Reserven zeigen sich bei ihr beim Sprung sowie beim Kraftkreis. Unverändert gegenüber der Herbstüberprüfung die Konstellation in der U15 m, wo die beiden Geraer Felix Jerzyna und John Müller die Plätze eins und drei belegten und der zweite Rang mit Aron Wiedemann an den SV Sömmerda ging.

Lob der Trainerin für Steigerungen

Positiv bewertete SSV-Trainerin Heike Schramm die Leistungen von Leonard Weiß und Paul Kroner, die sich dem jüngeren Jahrgang angehörend, unter den Top zwölf in die Ergebnisliste eintragen konnten, obwohl es bei ihnen noch Reserven gibt. „Während sie beim Kraftkreis gute Werte erreichten, gilt es in den Disziplinen Gewandtheitslauf, 60-Meter-Lauf und beim Tretfrequenztest zuzulegen“, sagte die Trainerin.

Auch wenn nicht auf einem der vorderen Ränge platziert, lobte Heike Schramm Louis Böber. „Louis legte gegenüber dem Herbst in allen Disziplinen zu, im Sprung verbesserte er sich von 4,83 m auf 5,61 m und beim Gewandtheitslauf machte er zwei Sekunden gut.“ Doch neben Licht gab es auch Schatten für den SSV Gera 1990. So blieb die Altersklasse U11 w unbesetzt.

Viel Ruhe für den Radnachwuchs gibt es nicht, denn jetzt beginnt die Vorbereitung auf die Straßen- und Bahnsaison und damit der Wechsel aus der Sporthalle auf das Rad.