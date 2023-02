Sömmerdaer Talente räumen bei Landesmeisterschaften ab

Erfurt/Sömmerda. Bei Hallentitelkämpfen setzen sich Leichtathleten des SV Sömmerda stark in Szene. Manche so stark, dass sie nun in Chemnitz ran dürfen.

Bei den diversen Hallenlandesmeisterschaften in Erfurt konnten sich die Leichtathleten des SV Sömmerda stark in Szene setzen. So jubelte Linus Ebhardt bei einer der ersten Entscheidungen des Jahres in der U18 über 400 Meter mit einem wilden und mutigen Lauf in 56,69 Sekunden über Bronze. Lea Celine Schleicher war über die gleiche Strecke noch erfolgreicher und holte Gold in der U20. Am selben Wettkampftag wurde Mia Tümmler in der W13 Landesmeisterin im Kugelstoßen (9,28 m), ebenso wie Mirna Najjar in der W15 über 60 m (8,25 s), während Caroline Schröpfer über 60 m Hürden in 9,65 s Silber holte.

Am folgenden Wochenende wurden die Landesmeister im Mehrkampf ermittelt. Leider stellten sich vom SV Sömmerda nur zwei Talente der Herausforderung, meisterten diese aber mit Bravour. Mia Tümmler (W13) belegte in einem großen Starterfeld dank Bestleistungen über die 60 m Hürden und 800 m den starken fünften Platz. Auch Dave Kellner (M13) profitierte von den beiden Trainingseinheiten auf Tartan in Erfurt. Auch bei ihm ragten die 60 m Hürden (10,76 s) und die 800 m (2:36,70 min) heraus. Damit konnte er sich mit 2006 Punkten die Bronzemedaille umhängen.

Viele Bestleistungen und Staffel-Silber

Bei den folgenden Einzel-Landesmeisterschaften war die Sömmerdaer Beteiligung mit 16 Sportlern umso stärker. Leony Römhild holte sich im Hochsprung der Frauen mit hervorragenden 1,59 m den Titel. Linus Ebhardt, über 60 m in 7,48 s Fünfter, errang über 200 m in 24,41 s Bronze. Mit Dave Kellner, Lara Neubauer und Mirna Najjar schafften es drei SVS-Athleten in die Sprintfinals, wobei Najjar in tollen 8,09 s sogar Landesmeisterin wurde. Mit 5,15 m holte sie dann sogar auch im Weitsprung den Titel. Bronze in dieser Disziplin sicherte sich Louis Liebold (M13) mit 4,64 m, ebenso wie Dave Kellner über 800 m. Darüber hinaus konnten viele Sömmerdaer neue Bestzeiten aufstellen, die U16-Staffel (4x100 m) mit Mirna Najjar, Lotta Gronau, Lina Voigt und Caroline Schröpfer sicherte sich die Silbermedaille.

Dank ihrer starken Leistungen dürfen Schröpfer, Najjar und Linus Ebhardt an diesem Wochenende bei den mitteldeutschen Meisterschaften in Chemnitz starten.