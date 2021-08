Späte Entscheidung für FSV Orlatal, Tannas Frauen drehen Spiel

Kleindembach. So liefen die Partien der Kreisoberliga, bei den Frauen und in den Tests der Kreisligisten im SOK.

FSV Orlatal Langenorla – SG VfR Bad Lobenstein II 5:1 (1:0)

Gleich am 1. Spieltag der Kreisoberliga standen sich die Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis gegenüber. „Es war eine schwere Geburt. Zur Halbzeit hätten wir deutlicher führen können und wurden nach der Pause bestraft. Am Ende war der Sieg verdient, aber das Ergebnis etwas zu hoch“, so das Fazit von FSV-Co-Trainer Thomas Könitzer. Auf Torjäger Barth war verlass, der in einer ausgeglichenen 1. Halbzeit die Führung erzielte. Aber auch die Koseltaler hatten gute Ansätze, zum Beispiel durch einen Kopfball von Narr. Nach einer Stunde plätscherte die Partie dahin. Ein Pfostenschuss war der Weckruf für die FSV-Schlussoffensive. Als Thurmann im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Barth den fälligen Strafstoß und sorgte wenig später mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung. Bad Lobenstein musste zwei weitere Gegentreffer durch Thurmann hinnehmen. Gäste-Trainer Marcel Kuhnert: „Nach dem zweiten Treffer schwanden die Kräfte und die Köpfe hingen herunter. So zog der FSV davon, der verdient siegte.“

Frauen: SG Mühltroff/Tanna – SV Blau-Weiß 90 Neustadt 4:3 (2:2)

Obwohl die Blau-Weißen in einer unterhaltsamen Partie dreimal durch Stella Schneider in Führung lagen, gingen am Ende die Grün-Weißen als Siegerinnen vom Platz. Zum ersten Mal war Schneider mit einem 20-Meter-Schuss erfolgreich, den Isabelle Aust nach Querpass von Ina Zypro egalisierte. Als sich die SG in der Abwehr Fehler leistete, schlug Stella Schneider erneut zu, die dann nach dem Ausgleich durch Franziska Hofmann zum dritten Mal traf. Doch die Goj-Elf gab sich nicht auf und drehte das Spiel. Nach Pass von Julia Weiß markierte Michelle Buse den wiederholten Ausgleich, bevor Neustadt ein unglückliches Eigentor unterlief. Auf Tannaer Seite trafen Julia Weiß und Annelie Sachs jeweils die Latte.

Testspiele: TSV Gahma – SV 1990 Ebersdorf 4:5 (2:2)

Beim Kreisklasse-Team aus Gahma konnten sich die Ebersdorfer knapp behaupten. In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Gäste durch Ludewig per Strafstoß und Wolff zweimal in Führung, doch die Gahmaer glichen bis zur Pause immer wieder aus. Als der SV 1990 im zweiten Abschnitt zielstrebiger agierte, war er erfolgreich durch Ludewig und Neumeister. In der Abwehr agierte der Gast zu sorglos und Gahma kam per Strafstoß und durch Franke zum erneuten Ausgleich, ehe Fröhlich noch der Siegtreffer gelang.

SG Pausa/Mühltroff II – FC Chemie Triptis 3:4 (2:1)

Nach knapp einer halben Stunde lagen die Gäste durch zwei Lippeck-Tore mit 0:2 in Rückstand. Erst kurz vor der Pause brachte Wabrowetz nach einem Freistoß den FC zurück ins Spiel. In der Defensive offenbarte Triptis Lücken, die Schmeißer mit dem 3:1 bestrafte. Die Moral stimmte, denn in der letzten halben Stunde konnte Reupsch mit einem sehenswerten Treffer und Podolsky per Doppelschlag die Partie noch drehen.

Uhlstädter SV – VfB 09 Pößneck II 0:0

Gegen den in der 1. Kreisklasse spielenden Gastgeber kam der VfB über ein torloses Remis nicht hinaus. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, wobei die Pößnecker die besseren Chancen besaßen.

TSV 1898 Oppurg – FC Einheit Rudolstadt III 9:1 (4:1)

Die Oppurger kamen gegen Rudolstadt zu einem klaren Sieg, mussten aber zunächst einen Rückstand hinterherlaufen. Konnte TSV-Torwart Lukas Scholz eine Großchance der Gäste noch vereiteln, war er bei der Führung durch Büttner machtlos. Davon wachgerüttelt, kam die Rudat-Elf in Fahrt und der Altersunterschied machte sich immer mehr bemerkbar. Bis zur Pause drehte der Kreisligist die Partie und zeigte sich ebenso im zweiten Abschnitt in Torlaune. Erfolgreichster Torschütze war Conrad mit drei Treffern. Die weiteren Tore erzielten Modezelewski (2), Pittroff, Pernt, Rein und Plass (je 1).

1. FC Ranch Plauen – SG SV Grün-Weiß Tanna 3:3 (1:1)

In einem guten Spiel hatten die Grün-Weißen die besseren Chancen, doch das Endergebnis sei gerecht, wie Tannas Trainer Frank Heinisch resümierte. Die in der 2. Kreisliga Vogtland spielenden Platzherren gingen durch Hensel in Führung, die Wolfram mit dem Halbzeitpfiff ausglich. Im zweiten Abschnitt unterliefen der SG im Aufbau Fehler, die Trost für die Plauener mit einem Doppelpack bestrafte. Doch Tanna, das ohne Wechsler auskommen musste, bewies Moral, kämpfte sich zurück und belohnte sich mit einem Doppelpack von Golditz.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – SV St. Gangloff 11:1 (6:0)

Das Duell der beiden Kreisligisten konnte Neustadt überdeutlich für sich entscheiden. Bereits zur Pause war die einseitige Partie entschieden. Erfolgreichster Torschütze war Boualem mit vier Treffern, gefolgt von Robin Engler (3), Maxim Engler, Tui, Neubauer und Köhler (je 1). Den Ehrentreffer erzielte Gruber zum 6:1, der später noch einmal den Pfosten traf.

SV 1990 Ebersdorf – SG SV Gräfenwarth II 3:1 (1:1)

Die Ebersdorfer siegten verdient, taten sich aber schwer gegen das Kreisklasse-Team. Mit zunehmender Spielzeit konnte sich der Gastgeber mehr Chancen erarbeiten, bevor Buettner die Führung erzielte. Im Gegenzug gelang Dietz der Ausgleich. Auch in Halbzeit zwei wucherte Ebersdorf mit der Chancenverwertung. Erst ein Doppelpack von Schreck stellte den Sieg sicher.

SV Moßbach II – SC Empor Mörsdorf 4:3 (1:1)

Dank Routinier Wieduwilt konnten die Moßbacher gegen den Kreisligisten der Staffel A in einer Partie auf mäßigem Niveau einen Sieg einfahren. Durch zwei Willner-Tore und den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Krüger führten die Gäste bis zur 87. Minute mit 2:1. Dann schlug Wieduwilt dreimal zu und drehte das Spiel. Den Gästen gelang durch Hebenstreit nur noch der Anschlusstreffer.

SV Glückauf Lehesten – SG VfR Bad Lobenstein III 4:1 (1:0)

Erst in der Schlussphase musste sich Bad Lobensteins Dritte geschlagen geben. Die Führung der Glückauf-Elf durch Dittrich konnte Dietzsch nach knapp einer Stunde ausgleichen. Als es nach einem Remis aussah, schwanden bei den Gästen die Kräfte und die Platzherren schlugen durch Dittrich, Thiem und Wildgrube nochmals zu.