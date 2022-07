Spaß und Action beim Roller Derby in Erfurt

Erfurt. Das Seven’s Tournament ist das erste Turnier der Rollschuhsportler seit Beginn der Corona-Pandemie und findet einheimische Sieger.

Mit jeder Menge sportlichem Engagement, vor allem aber mit unbändiger Freude nahmen vier Roller-Derby-Mannschaften am ersten Turnier teil, das seit Beginn der Pandemie in Erfurt ausgerichtet werden konnte. Zwei Tage lang duellierten sie sich am Wochenende in der Sportart, bei der ein Angreifer auf Rollschuhen so viele Gegner wie möglich überholen musste, ehe nach acht Spielen der Sieger feststand. Das Team „Bitte nicht schubsen, ich hab Yoghurt im Beutel“, ein All-Gender-Team aus Erfurt (in Schwarz), gewann das Finale knapp mit 78:68 gegen „S.E.N.F. – Sexy neue Freunde“, ein All-Gender-Team aus Stuttgart, Kiel, München, Hannover und Frankfurt (in Pink). Dritter wurde „Rock it“ aus Erfurt.