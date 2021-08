Golmsdorf. Für Gleistal-Kapitän Daniel Böhmel wird es die letzte Saison werden. Der 39-Jährige lässt vor dem ersten Spieltag in der Kreisoberliga noch einmal sein Fußballer-Dasein Revue geschehen – traumatische Niederlagen in der Kindheit, fehlende Spiegel in der Kabine und jede Menge Freundschaften inbegriffen….