Spitze rückt näher zusammen

Pößneck. So spielten die hiesigen Fußball-Kreisligisten sowie Tannas Frauen.

Kreisliga: VfB 09 Pößneck II - SV Gräfenwarth 1:4 (0:3)

Der VfB begann gut, hatte durch Schlegel und Schröter Chancen, doch die Tore machte der effektive SVG. Reschke und Serhii Orshak mit einem Doppelpack sorgten für die Vorentscheidung. Nach dem Treffer von Merlin Trunk konnte Pößneck neue Hoffnung schöpfen, doch mehr gelang den Hausherren nicht. Auf der anderen Seite machten die Gäste durch Mihoc den Deckel drauf.

FSV Orlatal Langenorla II – SG TSV 1860 Ranis 1:3 (1:1)

Die Burgstädter konnten sich auf Torjäger Lindig verlassen, der mit seinem Dreierpack das Derby entschied. In einer umkämpften Partie ging der Gast vor 120 Zuschauern früh durch einen Strafstoßtreffer in Führung, die Kuschick ausglich. Der FSV musste ab der 32. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen. Erst in der Schlussphase konnte der Favorit aus seinen Vorteilen Kapital schlagen.

FC Chemie Triptis – SG SV Grün-Weiß Tanna 2:2 (2:1)

Die Zuschauer bekamen gute Fußballkost geboten. Den besseren Start hatten vor 120 Zuschauern die Grün-Weißen, die durch Thrum in Führung gingen. Reinhold und Börner drehten die Partie. Zur zweiten Halbzeit kam die SG besser aus der Kabine und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Woydt. Im weiteren Verlauf suchten beide Mannschaften die Entscheidung.

SG VfR Bad Lobenstein III – FSV Hirschberg 2:6 (1:2)

Im Abstiegskampf landeten die Hirschberger einen Befreiungsschlag. Dagegen wird die Luft für die Koseltaler als Schlusslicht immer dünner. Dabei hatten sie den besseren Start und gingen durch Oswald in Führung. Doch Mahmood und Woellner drehten die Partie bis zur Pause. Nach dem Ausgleich durch Krause konnte die Heimelf wieder hoffen, aber die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen der Saalstädter. Der FSV dominierte und schlug aus den Möglichkeiten durch Tore von Finke, Woellner, Kad und Eck Kapital.

SV Moßbach II – LSV 49 Oettersdorf 1:1 (0:1)

In einer offenen Partie gab es am Ende eine gerechte Punkteteilung. Die Gäste hatten vor der Pause starke Phasen, als Schmitz zweimal den Pfosten traf, ehe er kurz vor dem Wechsel die Führung erzielte. Die Heimelf spielte im zweiten Abschnitt druckvoller und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Peresypkin.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – TSV 1898 Oppurg 2:5 (2:2)

In einer packenden Partie behielten die Oppurger die Oberhand und haben wieder alle Chancen im Titelrennen. Der TSV ging durch Baderschneider in Führung. Castanares traf aus der Distanz zum 1:1. Doch die Rudat-Elf ging durch ein Eigentor erneut in Führung, welche Simon noch vor der Pause egalisierte. Nach dem Wechsel hielt Blau-Weiß Torwart Nagel seine Farben im Spiel, war aber beim Tor durch Rein machtlos. Nochmals Rein sorgte mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. An der Tabellenspitze liegen mit Tanna, Ranis und Neustadt II drei Mannschaften mit jeweils 39 Punkten, gefolgt von Triptis (38) und Oppurg (37).

Frauen, Vogtlandklasse: SG Pfaffengrün/Zobes - SG SV Grün-Weiß Tanna 7:2 (5:0)

Die ersatzgeschwächte Goj-Elf konnte die klare Niederlage nicht verhindern. Lea Huber erzielte die Führung der Vogtländerinnen, die spielerisch überlegen waren und durch Doppelpacks von Lea Huber und Anna Schlegel sowie Laura Kühn eine klare Führung herausschossen. Die Gäste konnten durch Tore von Petra Wendler und Lisa Rauh das Ergebnis freundlicher gestalten. Annika Walck sorgte für den Endstand.