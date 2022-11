Jena. Erstmals mussten sich die Regionalliga-Novizen an ihrer neuen Wirkungsstätte in Lobeda-West behaupten – wie sich die Partie gegen die Hockeyspieler des Steglitzer TK gestaltete, wer am Spielfeldrand Platz nehmen musste und warum es in der Halle allemal besser für die Jenaer läuft als im Freien, erfahren Sie alles hier...