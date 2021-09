Stelldichein der Bundesländer in der Jenaer Oberaue

Die erste Herausforderung für den Triathlon-Nachwuchs bei der Meisterschaft in Jena war naturgemäß das Schwimmen – in diesem Fall im Schleichersee im Jenaer Paradies

250 Nachwuchstriathleten aus ganz Deutschland gehen bei Meisterschaft in Jena an den Start. Aaron Hüter aus Jena bester Thüringer

Marcus Schulze

Jena

Nichts konnte ihn wecken. Nicht die Musik und auch nicht die Anfeuerungsrufe vor der Laufhalle in der Jenaer Oberaue. Der junge Triathlet schlummerte da in dem zum Fläzen einladenden Strandkorb in unmittelbarer Nähe des Schleichersees einfach weiter. Die angenehme Sonne trug wohl ihr Übriges dazu bei, dass er sich – wenn auch nur kurzweilig – aus dem Hier und Jetzt abmeldete. Wahrscheinlich war er erschöpft; ausgelaugt von der fordernden Melange aus Schwimmen, Radfahren und Laufen und hatte sich wie so viele andere Athleten nach dem Wettkampf – quasi als Belohnung – noch ein paar Pommes oder einen Burger gegönnt und war nun schlichtweg knülle. Völlegefühle und so ….

Der erschöpfte Athlet wiederum war einer von rund 250, die am Sonntag im Jenaer Paradies an den Deutschen Meisterschaften im Nachwuchstriathlon teilnahmen. Alle 16 Bundesländer waren dann auch mit ihren Delegationen in Jena vertreten, um in fünf Kategorien – Jugend B weiblich, Jugend A weiblich und männlich sowie Junioren weiblich und männlich – die Besten zu ermitteln. Während die B-Jugend 400 Meter im Wasser, zehn Kilometer auf dem Rad und 2,5 Kilometer laufend zurücklegen musste, galt es für die A-Jugendlichen sowie Junioren und Juniorinnen 750 Meter im Wasser, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer laufend zu absolvieren.

Bei der Jugend B männlich standen indes alle Zeichen auf DTU-Cup, da sie die Einzigen waren, die ihren Meisterschaftskampf im Juli im bayerischen Schongau absolvieren konnten. Für alle anderen fiel die Meisterschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Wasser, da urplötzlich Starkregen einsetzte und daraufhin die Veranstaltung abgebrochen werden musste. Abgesehen von der Meisterschaft wurde am Sonntag auch der 30. Paradiestriathlon ausgetragen.

Doch zurück zum schlummernden Triathleten in der gar zarten Mittagssonne – er verschlief da in seinem Strandkorb das Finale der Junioren, die sich am Sonntag kurz vor halb zwei ihrer letzten Herausforderung stellten: dem Laufen.

Insbesondere vor der Laufhalle in der Nähe des Schleichersees wurde es in jenen Momenten noch einmal richtig laut. Leidenschaftlich wurden die Triathleten von ihren Teamkollegen, Trainern und Familienangehörigen entlang der Strecke angefeuert, die durch das Ernst-Abbe-Sportfeld und die Oberaue führte – und am Ende siegte Henry Graf, seines Zeichens Junioren-Euromeister und damit auch Favorit in Sachen Meistertitel.

„Schwimmen lief bei mir ziemlich gut. Ich war weit vorn, als ich aus dem Wasser kam. Beim Radfahren habe ich dann von Beginn an versucht, Druck zu machen, doch die Radstrecke hat es leider nicht hergegeben, dass man allein wegkommt und so war es dann doch eine recht große Gruppe, die da zusammengefahren ist – doch da wollte dann keiner mehr die Führungsarbeit übernehmen. Ich bin dann aber gut aus der Wechselzone gekommen und habe dann beim Laufen noch einmal alles gegeben; bin die erste Runde sehr schnell gelaufen“, resümierte Henry Graf, der aus Darmstadt kommt und daher für den hessischen Verein antrat.

Für Graf ist es altersbedingt jedoch das letzte Jahr bei den Junioren, künftig wird er bei den Männern starten – doch auch da konnte er bereits seinen ersten Erfolg verbuchen, wurde er doch doch Dritter bei den deutschen Meisterschaften 2021.

In sechs Wochen wird der 19-Jährige indes bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Bermuda im Nordatlantik antreten, wo er mit einem Platz auf dem Treppchen liebäugelt. Doch damit nicht genug, verfolgt Graf doch noch ein höheres Ziel: „Ich möchte irgendwann einmal bei den Olympischen Spielen starten.“

Bei den Juniorinnen hieß die Siegerin indes Jule Behrens, die ebenfalls aus Darmstadt stammt und auch für den hessischen Verband antrat, jedoch in Potsdam trainiert. „Auf dem Rad bin ich dann mit dem Hauptfeld in die Wechselzone gekommen. Wir sind da auch recht langsam gefahren, weil wir so viele waren, doch beim Laufen, was ja meine Stärke ist, habe ich dann noch einmal alles rausgeholt“, sagte die 18-Jährige, die sich ebenfalls Junioren-Europameisterin nennen darf. Und auch sie wird im Oktober an der WM auf Bermuda teilnehmen – und natürlich hat sie diesbezüglich auch ein Ziel: „Ich träume schon von einem Podiumsplatz“, verriet Jule Behrens.

Und die Thüringer Triathleten? Da war es Lokalmatador Aaron Hüter, der die beste Platzierung für den hiesigen Verband holte: Platz sieben bei der Jugend A – und damit hatte Hüter das anvisierte Ziel erreicht, wollte er doch einen Platz unter den ersten Zehn erreichen. „Ich bin selber ein wenig überrascht, dass ich es geschafft habe“, sagte der 16-Jährige vom Triathlon Jena e.V.

Mit seiner Leistung beim Schwimmen zeigte sich der Jenaer zufrieden; etwas durchwachsener sei indes das Radfahren gewesen, da im großen Feld kaum noch jemand Führungsarbeit übernehmen wollte. Mit seiner Paradedisziplin, dem Laufen, haderte er indes ein wenig, da ihn einige Konkurrenten überholten. „Beim nächsten Mal muss ich einfach mitziehen“, sagte Aaron Hüter, der in der kommenden Woche mit den „Weimarer Ingenieuren“ in der Regionalliga startet und eine Woche später bei der Weltmeisterschaft im Duathlon in Halle startet.

Und wie war es, in den heimischen Gefilden anzutreten? „Sehr viele haben einen entlang des Stadions erkannt und angefeuert – das war ein sehr schönes Gefühl.“

Ob des Ergebnisses von eben Aaron Hüter zeigte sich Organisator Matthias Weißbrodt äußerst verzückt. „Überragend“, urteilte Weißbrodt, der jedoch auch auf Leon Fischer aus Weimar verwies, der in der Jugend A Platz 13 belegte. „Auch das ist ein gutes Ergebnis. Alles, was unter den ersten 15 ist, kann sich auf jeden Fall sehen lassen“, so Weißbrodt, der generell mit dem Abschneiden der 13 Thüringer Athleten zufrieden war. Man dürfe ja nicht vergessen, dass man im Freistaat eineinhalb Jahre improvisieren musste, während in anderen Bundesländern normal trainiert werden konnte.

Ansonsten hätten sich bei der Meisterschaft eben jene Triathleten durchgesetzt, von denen man das im Vorfeld aus erwartet habe – jene aus Hessen, Berlin oder Nordrhein-Westfalen, resümierte der Organisator. „Für mich ist jedoch das Wichtigste, dass es heute keine Stürze gab“, sagte Matthias Weißbrodt, der mit seinen Worten an den eigentlichen Termin der Meisterschaft im Juli im bayerischen Schongau erinnerte, als zahllose Athleten mit ihren Rädern aufgrund eines Wolkenbruchs stürzten.

Ach ja, bei Aaron Hüter stellte sich gut zehn Minuten vor dem Start das berühmt-berüchtigte Lampenfieber ein. Geradezu naturgemäß …

Sieger:Jugend B weiblich: Thalia Stach (Berlin), Jugend A weiblich: Felipa Herrmann (NRW); männlich: Lukas Meckel (NRW), Juniorinnen: Jule Behrens (Hessen); Junioren: Henry Graf (Hessen), DTU-Cup Jugend B männlich: Julian Müller (Mecklenburg-Vorpommern), Paradiestriathlon Einsteiger: Lennard Duske

Thüringer Ergebnisse:Juniorinnen: Sophie Gießmann (12.); Emily-Lucy Köpper (18.); Lena Riedel (24.); Sina Riedel (25.) Junioren: Richard Feuer (21.) Jugend A weiblich: Jana Blümel (21.) Jugend A männlich: Aaron Hüter (7.); Leon Fischer (13.); Thilo Kühne (42.) Jugend B weiblich: Linnéa Fröber (19.); Kim Julie Wolfram (20.); Judith Hüter (23.) Jugend B männlich (DTU-Cup): Mattis Haselbach (35.)