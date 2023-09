„Stern des Sports“ für Judoka des SV 1883 Schwarza

Jena/Rudolstadt. Der SV 1883 Schwarza gewinnt den Regionalwettbewerb und qualifiziert sich für nächste Runde.

Die Judo-Abteilung des SV 1883 Schwarza hat erneut groß abgeräumt und dieses Mal den von der Volksbank Gera/Jena/Rudolstadt ausgelobten „Großen Stern des Sports“ in Bronze gewonnen. Dabei überzeugten die Schwarzaer mit einem ganz besonderen Projekt, bei dem sie in vergangenen Monaten besonders auf sich aufmerksam machten.

Die Judoka erhielten die Auszeichnung vor wenigen Tagen in Jena für „ihr besonderes gesellschaftliches Engagement“, wie es in der Laudatio heißt. Der Verein hatte mit seinem Projekt „Sport verbindet – Wir machen Kinder stark!“ die Jury überzeugt.

40 ukrainische Sportler in der Abteilung integriert

Seit März 2022 bieten die Judoka des SV 1883 Schwarza den Judo-Sport für ukrainische Flüchtlinge an und versuchen mit diesem Projekt die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Sport zu treiben, sich zu begegnen und Verständnis füreinander zu entwickeln.

Momentan nutzen 40 ukrainische Sportlerinnen und Sportler, mehrheitlich Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren, dieses Angebot. Sie stammen zum Teil aus den direkten Kriegsgebieten in der Ostukraine und haben im Verein einen Ort gefunden, an dem sie vor allem eins sein können: Kinder. Kinder, die unbeschwert Spaß am Sport haben und die traumatisierenden Erlebnisse im Kriegsgebiet vielleicht vorübergehend für diese Zeit vergessen können.

Abseits des Trainings nehmen sie an Teammaßnahmen, Vereinsfeiern und Jugenderholungsmaßnahmen teil. Und auch das Lernen der deutschen Sprache geht im Sport viel einfacher von der Hand.

Das große Engagement der Schwarzaer hat dazu geführt, dass viele neue Partnerschaften geknüpft wurden und der Verein ein Stück weit dazu beiträgt, Integration für die Menschen vor Ort greifbar zu machen und Vorurteile abzubauen.Die Auszeichnung ist mit 1500 Euro dotiert und sie ist zugleich die Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“. Der SV 1883 Schwarza hat sich für die Auszeichnung „Sterne des Sports in Silber auf Landesebene qualifiziert. Die Plätze zwei und drei belegten die Vereine SV GutsMuths Jena und Fanfarenzug Gera e.V.. Auch sie erhielten „Sterne des Sports“ in Bronze und ein Preisgeld von 1000 beziehungsweise 500 Euro.

27 Vereine aus der Region am Wettbewerb beteiligt

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 27 Vereine aus der Region für den Wettbewerb um die Bronzenen Sterne des Sports beworben. Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die Volksbanken und Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben.

Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold in Berlin ist.

Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben Bundeskanzler und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.