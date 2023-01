Stimmen Sie ab! Wer wird Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Greiz

Greiz. Vorauswahl ist getroffen, jetzt sind die Sportfans an der Reihe, können ab Mittwoch bis zum 4. März im Internet oder per Stimmzettel abstimmen.

Die Sportlerwahl 2022 startet. Bis zum 4. März können Sie per Stimmzettel und im Internet für Ihre Favoriten in den Kategorien Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2022 im Landkreis Greiz abstimmen. Die Sieger der Umfrage werden am 22. April auf dem Ball des Sports in der Greizer Vogtlandhalle ausgezeichnet.

Die Vereine hatten wieder Post vom Kreissportbund Greiz erhalten – mit der Bitte, ihre Kandidaten für die Sportlerumfrage zu benennen. Nach den Rückmeldungen erstellte eine Jury aus Vertretern des öffentlichen Sports und der Medien eine Vorauswahl, hatte und machte es sich nicht leicht, die acht Kandidaten pro Kategorie auszuwählen.

Insgesamt 180 Vereine mit 16.000 Mitgliedern im Landkreis

„Ich freue mich auf die Sportlerwahl. Wir müssen uns im Landkreis nicht verstecken, es gab herausragende Leistungen und Ergebnisse“, sagte Jan Koschinsky, der Vorsitzende des Kreissportbundes Greiz auf einer Pressekonferenz in der Sportschule Kurt-Rödel. Insgesamt 180 Vereine mit 16.000 Mitgliedern, davon 5800 Kinder und Jugendliche zählt der Landkreis. „Der Sport ist der Kitt der Gesellschaft, unsere Vereine arbeiten ehrenamtlich. Hut ab, vor dem Geleisteten. Die Sportlerwahl soll den Sport in den Fokus stellen, für die Aufmerksamkeit sorgen, die er verdient hat“, sagt Jan Koschinsky. „Verdient haben es alle Kandidaten auf die Bühne gerufen zu werden, doch traditionell sehen wir Sieger, die es verstanden haben, ihre Anhänger zu mobilisieren, oft sind es die Vereine, die für ihre Kandidaten die Werbetrommel rühren.“

Neben der Umfrage in den drei Kategorien werden zudem die Sportpreise für die Sportlichste Leistung Einzel und mit der Mannschaft vergeben, der Nachwuchs und das Ehrenamt gewürdigt, eine Auszeichnung für das Lebenswerk vergeben und die Unterstützer des Sports auf die Bühne geholt.

Für Dennis Mohr ist es die erste Sportlerumfrage, die er als KSB-Geschäftsstellenleiter und Vereinsberater erlebt und auch mit organisiert. Der 23-jährige Greizer, der Sportmanagement studiert hat, kommt aus dem Sport, er spielt beim 1. FC Greiz in der Landesklasse und seinen Onkel Mario Mohr, den kennen die Greizer Fußballanhänger. „Nach der Corona-Zeit ist die Sportlerwahl auch eine Anerkennung für alle, die drangeblieben sind.“ Er berichtet, wie beim 1. FC Greiz die Nachwuchskicker reihenweise wegblieben, „weil sie es sich in der Corona-Zeit bequem gemacht haben“. Wer sich an der Umfrage beteiligt, kann etwas gewinnen. Der KSB verlost nach dem Umfrageschluss 2-mal zwei Freikarten.