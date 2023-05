Zweite Station des Streetsoccer-Turniers in Pößneck.

Streetsoccer in Pößneck mit 32 Teilnehmern

Pößneck. Abschluss der dreiteiligen Veranstaltungsreihe am 25. Mai an der Gottesackerkirche Pößneck.

Die zweite Station des vom Bildungswerk Blitz und der Stadt Pößneck ins Leben gerufenen, dreiteiligen Veranstaltungsreihe „Gewalt kannste kicken“ erfreute sich auf dem Bolzplatz an der Shedhalle großer Beliebtheit.

Nach der positiven Resonanz zum Start auf dem Altstadtplatz, traten diesmal insgesamt 32 Teilnehmer im Alter von acht bis 16 Jahren spielend in sechs Teams an.

Fairplay im Vordergrund

Während der fünf Stunden Turnierzeit gingen alle Fußballer mit viel Engagement und Ehrgeiz zur Sache, wobei der Fair-Play-Gedanke gemäß des Mottos im Vordergrund stand. Bei dieser Form des Straßenfußballs wird generell ohne Schiedsrichter gespielt, die Mannschaften verständigen sich untereinander.

Über den Tag verteilt waren viele Zuschauer am Spielfeldrand, die sich über schöne Spielzüge und Tore freuen konnten. Das nächste Street-Soccer-Event wird am Donnerstag, 25. Mai, von 14 bis 17 Uhr, auf dem Platz an der Gottesackerkirche stattfinden.