Submariner zweimal Zweiter beim Pößnecker Löwenpokal

Auch bei der U18 ging es unter Wasser heiß her.

Pößneck. Zur 5. Auflage des Unterwasserrugby-Pokals reisen die Teilnehmer aus nah und fern an.

Kaputt, aber sehr zufrieden zeigt sich Turnierleiter Sven Trunk nach dem diesjährigen Löwenpokal, der mittlerweile 5. Auflage ausgerichtet vom TC submarin Pößneck: „Bei unserem Jugendturnier konnten wir einen neuen Teilnehmerrekord erreichen.

Jeweils fünf Mannschaften in den Altersklassen U15 und U18 spielten gegeneinander und sorgten für spannende Duelle und hochklassigen Sport.“ Die Unterwasserrugby-Sportler reisten dabei aus der Bundesrepublik, Österreich, Tschechien und sogar aus Spanien an.

Am Ende eines erneut gut organisierten Turniers belegten beide Vertretungen des TC submarin den zweiten Platz. Es siegte in der U15 die PF Budweis, bei der U18-Konkurrenz hob die TSG Würzburg den Siegerpokal in die Höhe.