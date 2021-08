SV Gräfenwarth zieht als erstes Team in nächste Runde ein

Jena. Fußball-Kreispokal: SG Gräfenwarth setzt sich in Jena durch. Außerdem verliefen die Testspiele der Kreisligisten wie folgt:

SV Jenapharm Jena - SG SV Gräfenwarth 2:3 (2:1)

Als erste Mannschaft konnten sich die Gräfenwarther für die 2. Runde im Kreispokal qualifizieren. Im Duell zweier Kreisligisten setzten sich die Oberländer durch, obwohl sie zweimal zurücklagen durch zwei Tore von Czernetzki. Die SG fand immer die richtige Antwort und hatte mit Mihoc ebenfalls einen Doppeltorschützen in den Reihen. Als sich die Partie dem Ende näherte, schlugen die Gräfenwarther noch einmal zu und erzielten in der 80. Minute durch Novac den Siegtreffer.

Testspiele Kreisligisten: SV Blau-Weiß 90 Neustadt II - FSV Grün-Weiss Stadtroda ll 3:1 (1:1)

Die Blau-Weißen unterstrichen ihre gute Frühform und siegten verdient. Durch eine Direktabnahme von Neubauer ging die Heimelf in Führung, die Köhler per Freistoß zum Halbzeitstand egalisierte. Als Spielertrainer Käpnick zu einem Alleingang ansetzte, brachte er seine Farben in der 54. Minute auf die Siegerstraße. Die Platzherren machten durch Neubauer alles klar, als er nach einem Fehlpass der Gäste erfolgreich war.

TSV Gahma - SG TSV 1860 Ranis 1:6 (0:3)

Die Raniser schossen sich beim Kreisklasse-Team warm für den Punktspielstart. Die Gäste waren von Beginn an druckvoll und hätten früh in Führung gehen können, die letztlich Querengässer per Strafstoß in der 24. Minute erzielte. Als Querengässer und Ackermann erhöhten, war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn die Platzherren durch Franke verkürzten. Nochmals Querengässer, Hahn und Molle schlugen aus den Vorteilen Kapital.

SV Blau-Weiß Neustadt ll - TSV 1898 Neunhofen 5:0 (2:0)

Eine klare Angelegenheit für die Neustädter, die ihre spielerischen Vorteile in Treffer ummünzten. Dabei gab es fünf verschiedene Torschützen. Seiferth und Kögler vor, sowie Hirsch, Käpnick und Staps nach der Pause teilten sich die Treffer. Alle Tore fielen im Anschluss von Standards.

TSV 1898 Oppurg - BSG Chemie Kahla ll 7:1 (1:0)

Auch die Oppurger scheinen für den Auftakt gerüstet zu sein, ließen dem Kreisligisten keine Chance. Allerdings dauerte es bis zur 37. Minute, ehe Torjäger Rein den Reigen eröffnete. Als die Abstimmung nicht stimmte, glichen die Gäste durch Schurtzmann aus. Doch in der letzten halben Stunde wurde Kahla von der Rudat-Elf regelrecht überrannt. Dabei nutzte der TSV die Chancen durch Rein (2), Pellenat, Müller, Schwalme und Plass konsequent.

FSV Hirschberg - SV Klengel-Serba 2:2 (2:0)

Obwohl der FSV zur Halbzeit führte, musste er sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Vor der Pause zeigten sich die Saalestädter angriffslustig und lieferten eine souveräne Vorstellung ab, was die Treffer von Töpel und Wöllner unterstrichen. Im 2. Abschnitt waren die Aktionen mehr und mehr zerfahren, die Gäste wurden besser und kamen noch zum gerechten Ausgleich.

FSV Schleiz ll - SC Empor Mörsdorf 5:3 (1:0)

Verdienter Sieg der Schleizer, die bereits zur Pause hätten höher führen können als durch den Treffer von Kögler. In der Defensive war der FSV nicht im Bilde, sodass die Gäste die Partie durch Kontertore von Willner und Schmid drehten. Kögler erzielte dann den Ausgleich, der nicht lange Bestand hatte. Denn Hebenstreit brachte den Kreisligisten der Staffel A wieder in Führung. Doch die Rennstädter strafften sich und münzten ihre Chancenvorteile durch Nukovic und Schmidt noch in einen Sieg um.