Jena. Zwei Heimspiele liegen am Wochenende vor den Badmintonspielerin des SV GutsMuths Jena in der 2. Bundesliga, doch hinter dem Einsatz eines zentralen Akteurs steht ein äußerst großes Fragezeichen – um wen es sich dabei handelt und was Kapitän Lennart Notni von den Partien gegen Schwanheim und Dortelweil erwartet, erfahren Sie hier...