SV GutsMuths Jena: Fünf von sechs möglichen Punkten

Für die Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena war es ein erfolgreiches Wochenende, konnten sie doch von sechs möglichen Punkten fünf holen – zum einen siegten die Saalestädter am Samstag klar und deutlich mit 7:0 über Zweitliga-Tabellenschlusslicht TuS 1872 Schwanheim, zum anderen gewannen sie am Sonntag 4:3 über SV Fun-Ball Dortelweil 2. Da die Gäste aus Hessen aber drei Partien für sich entscheiden konnten, mussten die Jenaer einen Punkt an sie abtreten. Nicht in das Geschehen am Netz konnte am Wochenende Johann Höflitz eingreifen, der krankheitsbedingt ausfiel; seine Frau Lisa Höflitz (Foto) indes war an beiden Spieltagen zugegen und gewann ihre Einzel: gegen Dortelweils Theresa Wurm 3:2, gegen Schwanheims Rebecca Greiß 3.0