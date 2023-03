SV GutsMuths mit doppeltem Heimspieltag

Ob Jenas Johann Höflitz am Wochenende in das Geschehen eingreifen kann, war am Freitag noch ungewiss.

Jena. Zum einen empfangen die Jenaer Badmintonspieler den BC Remagen, zum anderen den TV 1860 Hofheim

Auch an diesem Wochenende stehen die Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena in den heimischen Gefilden in der Pflicht – und es ist davon auszugehen, dass sie an die beiden Erfolge die Woche zuvor gegen Schwanheim und Fun-Ball Dortelweil II anknüpfen wollen. Am Samstag ab 17 Uhr empfangen sie in der Dreifelderhalle des Jenaer Sportgymnasiums den BC Remagen, der mit Platz vier einen Rang über ihnen in der Zweitliga-Tabelle steht, am Sonntag ab 11 Uhr gastiert indes der Siebtplatzierte, der TV 1860 Hofheim. Ein großes Fragezeichen steht jedoch hinter dem Einsatz von Johann Höflitz (Foto), der bereits die Woche zuvor krankheitsbedingt ausfiel.