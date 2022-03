Altenburg. Zwar konnten die Handballer von Mario Kühne und Tobias Högl die erste Partie der Play-off-Runde gegen Aufbau Altenburg für sich entscheiden, doch die Euphorie hielt sich nach der Partie in Grenzen – warum das so war, und wer in den Reihen der Kreuzritter überzeugte, erfahren Sie alles hier. Außerdem war ein Protagonist wieder mit an Bord, an den alle beim letzten Heimspiel gegen Eisenach gedacht haben – eben weil er aus tragischen Gründen nicht zugegen sein konnte….