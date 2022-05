Hermsdorf. Am Sonnabend können die Handballer des SV Hermsdorf die Mission Meisterschaft erfüllen. Dafür müssen sie jedoch ihren ärgsten Verfolger in der Thüringenliga, den VfB TM Mühlhausen 09, schlagen. Was Mario Kühne am Vorabend der wegweisenden Partie durch den Kopf geht, wer alles an Bord sein wird und wer nicht, und wie der SVH-Coach den Gegner einschätzt, erfahren Sie alles hier. Und dann gab es ja auch noch dieses Gerücht...