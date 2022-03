Hermsdorf. 14 Sekunden vor dem Ende der Begegnung zwischen dem SV Hermsdorf und dem ThSV Eisenach II nahm Mario Kühne beim Stand von 29:29 eine Auszeit. Wie sein Schlachtplan für die finalen Sekunden der Begegnung aussah, und wie er am Ende in der Praxis tatsächlich umgesetzt wurde, erfahren Sie hier. Außerdem stand da ein neues Gesicht in den Reihen der Kreuzritter – doch dabei handelte es sich um keinen Unbekannten in den hiesigen Handball-Breitengraden….