SV Hermsdorf: Zwei Spiele binnen drei Tagen

Hermsdorf. Am Samstag stehen die Handballer von Mario Kühne in Freiberg in der Pflicht, am Montag empfangen sie den HC Aschersleben

Das verlängerte Wochenende wird für die Handballer des SV Hermsdorf wahrlich fordernd, schließlich stehen sie binnen drei Tagen zweimal in der Mitteldeutschen Oberliga in der Pflicht: Am Samstag gastieren die Mannen von Trainer Mario Kühne (im Foto: Kristijan Smiljcic) ab 20 Uhr in Freiberg, wo sie von der dortigen HSG empfangen werden. Das Team aus der Stadt mit der Bergakademie rangiert auf Platz zwölf und ist damit der direkte Nachbar der Kreuzritter, die Platz 13 innehaben.

Am 1. Mai wiederum empfangen die Holzländer in der Werner-Seelenbinder-Halle in Hermsdorf den HC Aschersleben, der vor dem verlängerten Wochenende Platz zehn innehat. Beginn ist um 17 Uhr.