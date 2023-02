SV Schott Jena: Der einstige Kapitän ist wieder an Bord

Jena. Die Glaswerker um Coach Falk Werner brechen am Sonnabend gen Arnstadt auf – und mit dem Nachholtermin in der Thüringenliga beginnt für die Jenaer die Rückrunde in der Thüringenliga. Was Werner zum Gegner und den Zielen seines Teams zu sagen hat, erfahren Sie hier...

Falk Werner gibt sich bedeckt – zumindest wenn man ihn nach dem Ziel der Thüringenliga-Saison 2022/23 fragt. Dass der Trainer des SV Schott Jena ein eher unscharfes Ziel formuliert, das mit sehr viel Spielraum einhergeht, ist vor allem dem erneuten Strukturwandel in seinen Reihen geschuldet: Zehn neue Spieler stehen seit dieser Saison in seinen Reihen; da sei durchaus etwas Zeit vonnöten, bis alles harmoniere…

„Wir wollen natürlich das Maximum herausholen, wollen am Ende der Saison möglichst weit oben stehen; ein einstelliger Platz sollte es schon sein“, sagt Falk Werner – zum einen. Zum anderen betont er jedoch auch, dass sein ganz persönlicher Anspruch ein anderer sei als irgendein x-beliebiger Platz unter den zehn besten Teams des Freistaates – dergleichen sei ihm schlichtweg zu wenig. Doch letztendlich müsse er auch realistisch bleiben und zwischen seinem eigenen Anspruchsdenken und dem Konsens, den er mit seinem Team finden müsse, unterscheiden, sinniert der Ober-Glaswerker am Vorabend der Begegnung gegen Ligaprimus SV 09 Arnstadt.

Für seine Fußballer und ihn beginnt am Sonnabend ab 14 Uhr mit dem Auswärtstermin in der Bachstadt die Rückrunde im Oberhaus der Freistaates, wobei es sich bei diesem um die letzte Ansetzung der Hinrunde handelt, welche dem Wintereinbruch Anfang Dezember zum Opfer fiel…

„Arnstadt ist eines der besten Teams der Thüringenliga. Sie haben viele Spieler aus dem Erfurter Raum verpflichtet und sind in spielerischer Hinsicht einfach nur gut“, sagt Falk Werner, der mit seinem nächsten Atemzug noch ein paar Worte zum Auftaktprogramm seines Teams verliert: Arnstadt befinde sich da in bester Gesellschaft, schließlich treffe man in den kommenden Wochen mit Martinroda, Thüringen Weida, dem FSV Schleiz und Wismut Gera auf die stärksten Teams der Liga.

Drei Zugänge kann indes Falk Werner für die Rückrunde in seinem Kader begrüßen: zum einen die im defensiven Mittelfeld beheimateten Niklas Tanneberg (24) und Pascal Förster (20), zum anderen Innenverteidiger Richard Arnold, seines Zeichens Rückkehrer und einstiger Kapitän des SV Schott.

Anfang August verließ der angehende Pädagoge für Geografie und Sport Jena – zuerst gen Montreal, wo er für drei Monate an der Deutschen Internationalen Schule Alexander von Humboldt (AVH) ein Praktikum absolvierte, anschließend wollte er sich noch ein wenig den Landstrich zwischen Kanada und den USA anschauen. Im Sommer vergangenen Jahres ging Arnold jedoch davon aus, dass er nicht nach Jena zurückkommen werde – doch manchmal ändern sich die Dinge. „Es sind private Gründe, dass ich wieder hier bin“, sagt der 24-Jährige, der nun auch sein Referendariat in Jena absolvieren wird. Dass er nun wieder seine Fußballschuhe für seinen einstigen Verein schnüre, sei nach seiner Rückkehr an die Saale indes der einzig logische Schritt gewesen.

„Ich werde wohl noch etwas Zeit benötigen, denn in Kanada habe ich überhaupt keinen Fußball gespielt“, berichtet Richard Arnold, der am Sonnabend – zusammen mit seinen alten und neuen Teamkollegen – die Reise gen Arnstadt antreten wird...