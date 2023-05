SV Schott Jena holt Remis beim FC Erfurt-Nord

Erfurt. Einen Punkt konnten die Kicker des SV Schott Jena am Samstag in der Fremde holen: 1:1 (1:0) lautete der Spielstand mit dem Abpfiff der Begegnung am nunmehr 27. Spieltag der Thüringenliga zwischen dem Team von Trainer Falk Werner und den Gastgebern aus der Landeshauptstadt.

Einen Punkt konnten die Kicker des SV Schott Jena am Samstag in der Fremde holen: 1:1 (1:0) lautete der Spielstand mit dem Abpfiff der Begegnung am nunmehr 27. Spieltag der Thüringenliga zwischen dem Team von Trainer Falk Werner und den Gastgebern aus der Landeshauptstadt. In der 13. Spielminute erzielte Phillip Menz die Führung für die Erfurter; in der 50. gelang indes Jenas Marlon Siegel (im Foto links, hier in der Partie gegen Wismut Gera) die Egalisierung. Die Glaswerker rangieren damit weiterhin auf Platz neun der Tabelle. Am kommenden Samstag wiederum empfangen sie die Kicker von Eintracht Sondershausen, die als 15. der Thüringenliga-Tabelle anreisen werden.