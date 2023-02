SV Schott Jena II: Mit Geduld gegen den Angst-Gegner

Jena. Mit dem 1. FC Greiz hatten die Landesklasse-Kicker von Ronald Linß und Christian Kummer noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen...

Der Meister SV Schott Jena II hat am Sonntag seine Aufholjagd in der Landesklasse aufgenommen. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 gewann das Team in den heimischen Gefilden mit 3:0 (0:0) über den Angstgegner SG 1. FC Greiz.

Alle drei Tore erzielte Winterpausen-Zugang Magnus Frese. Der Außenbahnspieler mit Zug zum gegnerischen Tor, der vor seinem berufsbedingten Wechsel nach Jena für den HSC/Blau-Weiß Schwalbe Tündern in der Landesliga Hannover spielte, schob sich in der internen Torschützenliste der Glaswerker umgehend auf Position zwei – hinter Tim Brunnenkref, der mit fünf Treffern die Rangliste anführt.

Die Greizer, die in der Vorsaison noch beide Partien (3:1, 4:2) gegen den späteren Staffelsieger gewannen, überzeugten eine Stunde lang in der Defensive. Im eigenen Spiel nach vorn blieb das Team dagegen vieles schuldig.

Den Jenaern dürfte der Greizer Fehlstart indes reichlich egal sein. „Bei dieser defensiven Grundhaltung des Gegners war es früh klar, dass es für uns ein Geduldsspiel werden wird – zum Glück ist uns diesmal das erste Tor gelungen. Danach hatte ich nicht das Gefühl, dass wir noch in Bedrängnis geraten werden“, sagte Schotts Trainer Christian Kummer. Er sollte recht behalten. Frese erhöhte in der Schlussviertelstunde noch auf 2:0 (74.) und später zum 3:0-Endstand (81.).

Mit dem Dreier in der Nachhol-Partie kletterten die Jenaer in der Tabelle auf Rang sechs – das ist die beste Platzierung in dieser Saison. Wenn es nach Kummer geht, soll diese Platzierung jedoch nur eine Momentaufnahme sein. Der Blick des Trainers, der aufgrund von Rückkehrern und Zugängen eine stark besetzte Mannschaft sein eigen nennen kann, geht weiter Gen Tabellenspitze: Kummer sieht sein Team in den Top 4 der Liga.

Der Monat März bringt den Schottianern derweil die Direkt-Duelle mit den besser platzierten Teams aus Jena-Zwätzen, Bad Lobenstein und Weimar.

„Unser Startprogramm ist nicht ohne. Wir sind aber gut vorbereitet und freuen uns auf diese Spiele gegen die Spitzenmannschaften“, sagte Kummer.

Nächster Gegner ist am Sonntag zum Rückrundenauftakt die SG Traktor Teichel. Große Ansprachen müssen die Verantwortlichen vor dem Anpfiff nicht kredenzen – die Erinnerungen an das Hinspiel Mitte August müssten ausreichen: Das verloren die Jenaer nach einer souverän geführten ersten Halbzeit noch 1:2. Für die Traktoristen, die mitten im Abstiegskampf stecken, war es der erste und bisher einzige Heimsieg der aktuellen Saison.

„Dieses Spiel hätten wir damals nie und nimmer verlieren dürfen. Wir hatten es versäumt, mit 2:0 oder 3:0 in die Pause zu gehen. Dann wäre das Spiel bestimmt frühzeitig gelaufen gewesen“, erinnert sich Christian Kummer.