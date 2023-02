SV Schott Jena unterliegt bei Ligaprimus SV 09 Arnstadt

Arnstadt. Der Nachholspieltag in der Thüringenliga war für den SV Schott nicht von Erfolg gekrönt: 0:2 unterlagen die Jenaer bei Ligaprimus Arnstadt

Der Nachholspieltag in der Thüringenliga war für den SV Schott nicht von Erfolg gekrönt: 0:2 unterlagen die Jenaer bei Ligaprimus Arnstadt. In der 53. Minute war Lukas Scheuring (auf dem Foto links, hier mit Gregor Kuhn) für die Bachstädter erfolgreich, in der 62. traf Philip Király nach einem Standard zum 2:0-Endstand. „Die beiden Tore fielen in einer Phase, in der wir das Spiel eigentlich kontrollierten, aber so läuft das manchmal gegen einen Spitzenreiter – da gehen nicht selten Qualität und Glück Hand in Hand. Letztendlich muss man sagen, dass Arnstadt verdient gewonnen hat“, resümierte ein enttäuschter Falk Werner. Mit dem Dargebotenen seiner Kicker während des ersten Aktes zeigte er sich zufrieden; im zweiten hingegen hätten sie ihre Chancen nicht genutzt.