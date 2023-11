SV Westring Gotha feiert durch 1:1 gegen Ifta Herbstmeisterschaft

Gotha. Das umkämpfte Topspiel endet leistungsgerecht mit einem Remis. Kurioserweise hilft Gotha ein Platzverweis.

Dank eines 1:1 gegen die SG Ifta im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen feiert der SV Westring Gotha die Herbstmeisterschaft. Bei einer Niederlage hätten die Gäste, welche zwei Spiele weniger ausgetragen haben, theoretisch noch vorbeiziehen können.

Zunächst waren die Gothaer besser im Spiel und gefielen mit schnellen Kombinationen. Klare Torchancen wollten aber nicht herausspringen. Ifta, Dritter der Tabelle, fand nach rund 15 Minuten besser in die Partie und gestaltete diese nun ausgeglichen. Als Vincent Jung seinen Gegenspieler Karsten Schwanz im Strafraum traf, gab es Elfmeter, den Tobias Leinhos sicher ins untere Eck für die Gäste verwandelte (24.). In der Folge wurde das Spitzenspiel etwas hektisch, da beide Fanlager mitunter lautstark Entscheidungen diskutierten.

Als nach der Pause der schon gelbverwarnte Florian Bloß etwas plump Lukas Menzel am Fuß traf, gab es die Ampelkarte für Gotha (55.). Kurioserweise wurden die Hausherren nun stärker, während sich Ifta zu sehr auf dem Vorsprung ausruhte. Ein Abwehrbock brachte Stefan Bors an den Ball, der Torjäger Catalin-Viorel Zlataru bediente, der aus Nahdistanz erfolgreich war (66.). Fast hätte der Stürmer kurz darauf das 2:1 erzielt, scheiterte aber am Torwart. Die letzte Chance besaß Gästeakteur Philipp Luhn, der aussichtsreich deutlich drüberschoss (86.).