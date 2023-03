Tanna bereit für Spitzenspiel gegen Ranis/Krölpa

Tannas Fabian Dietrich (am Ball) bereitet in dieser Szene gegen Julius Müller von der SG Wölbattendorf/Konradsreuth den Siegtreffer vor.

Schleiz. Fußball: So verliefen Pflicht- und Testspiele im Kreis Saale-Orla.

Kreisoberliga: FSV Schleiz II – SG SV Hermsdorf 1:2 (1:0)

Den Sieg vor zwei Wochen bei Post SV Jena konnten die Schleizer nicht veredeln. Sie mussten sich der SG Hermsdorf geschlagen geben, die sich damit für die 0:1-Hinspielniederlage revanchieren konnte. Die Platzherren standen zunächst sicher und gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Leon Eichelkraut in Führung. Die Holzländer wurden stärker, waren im zweiten Abschnitt besser und konsequenter. Thomas war nach knapp einer Stunde zum 1:1 erfolgreich. Kurze Zeit später schlugen die Gäste erneut eiskalt zu, als Saeed mühelos den Siegtreffer erzielte.

SV Gleistal 90 – FSV Orlatal Langenorla 0:6 (0:5)

Erneut konnten die Orlataler mit einer starken Leistung überzeugen. In der ersten Halbzeit zündeten sie den Turbo, allen voran Torjäger Barth, der vier Treffer erzielte und bereits nach einer halben Stunde mit einem lupenreinen Hattrick für eine Vorentscheidung sorgte. Müller unterbrach mit einem Sonntagsschuss den Torreigen von Barth, der nach Zuspiel von Thurmann allein aufs Tor laufend alles klarmachte. Im zweiten Abschnitt schaltete der FSV einen Gang zurück. Künzel sorgte mit einem Foulstrafstoß für den Endstand.

Kreisliga, Nachholespiel: SG TSV 1860 Ranis – FSV Orlatal Langenorla II 1:0 (0:0)

Neuer Spitzenreiter der Kreisliga, Staffel B, ist die SG Ranis/Krölpa, die im Nachholespiel gegen die Orlataler knapp die Oberhand behielt. Vor 109 Zuschauern war die erste Hälfte geprägt von vielen Zweikämpfen. Die größte Chance hatte die Heimelf kurz vor der Pause durch Lindig, doch er scheiterte mit einem Strafstoß an FSV-Keeper Orlamünder. Die Burgstädter wurden in der zweiten Hälfte überlegener. Lindig sorgte in der 76. Minute für den Jubel seiner Farben, als er einen Steckpass von Pechmann verwandelte.

Testspiele: SG SV Grün-Weiß Tanna – SG Wölbattendorf/Konradsreuth 4:3 (2:2)

Im Hinblick auf das Spitzenspiel in der Kreisliga gegen die SG Ranis/Krölpa ist die Generalprobe der Grün-Weißen geglückt, spielerisch war allerdings noch viel Sand im Getriebe. Gegen einen gefällig spielenden Gegner aus Franken war die Kohl-Elf meist zu hektisch und offenbarte Abwehrschwächen. Dennoch erzielte Hellfritsch die Führung. Zeitler mit seinem Doppelpack drehte die Partie. Dazwischen ließen die Grün-Weißen drei gute Chancen liegen, ehe Eisenschmidt zum Ausgleich traf. Die beste Phase hatten die Platzherren zehn Minuten nach dem Wechsel. Lohn war das 3:2 durch Rödel. Die Tannaer klärten nicht konsequent, was Zeitler mit seinem dritten Treffer bestrafte. Das bessere Ende hatte die Kohl-Elf, die durch Reinhold den Siegtreffer erzielte.

VfB 09 Pößneck II – TSV Zollhaus 3:2 (1:2)

Obwohl die Pößnecker zweimal in Rückstand gerieten, gingen sie am Ende als Sieger vom Platz. Den besseren Start hatte der aktuelle Tabellenführer der Kreisklasse Süd in Mittelthüringen, der nach knapp einer Viertelstunde durch Stoll die Führung erzielte. Diese konnte Müller ausgleichen, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lang auf sich warten, als Gabel für den TSV zuschlug. Die Platzherren steigerten sich, hatten im zweiten Abschnitt mehr zuzusetzen und konnten durch Tore von Leeg und Halter die Partie drehen.

SG VfR Bad Lobenstein III – SV Glückauf Lehesten 4:2 (1:2)

In der ersten Halbzeit lief bei den Platzherren wenig zusammen. So hatte Lehesten die besseren Chancen. Zwei davon nutzten Gari und Heyder zur 2:0-Führung. Nachdem Wirkus kurz vor der Pause verkürzen konnte, lief es für die Hauke-Elf im zweiten Abschnitt viel besser. Die Platzherren wurden spielbestimmender und spielten ihre Schnelligkeitsvorteile aus. So konnten sie in der letzten Viertelstunde durch ein Eigentor der Gäste und die Treffer von Messing und Naumann das Spiel in einen Sieg ummünzen.

SG VfR Bad Lobenstein III – SG Buchbach/Hirschfeld/Windheim 3:4 (1:4)

Die Platzherren waren am Wochenende zum zweiten Mal gefordert, mussten sich aber gegen die Franken geschlagen geben. Vor allem im Defensivverhalten offenbarte die Heimelf einige Lücken. Die SG Buchbach ging früh durch Kestel in Führung. Diese konnte Vogel ausgleichen, aber Hein und Rutkowski per Doppelpack stellten bis zur Pause die Weichen auf Sieg für die Franken. Dennoch machte die Heimelf durch Tore von Goll und Oswald das Spiel noch einmal spannend.

FC Einheit Rudolstadt II – TSV 1898 Oppurg 0:1 (0:0)

Die Generalprobe für das Nachholespiel in Gräfenwarth ist den Oppurgern geglückt. Für beide Mannschaften war es ein guter Test. Die Gäste waren chancenreicher, hätten höher gewinnen können, konnten aber die Möglichkeiten nicht ummünzen. So sah es nach einer Nullnummer aus, ehe Plass per Kopf den Siegtreffer erzielte.

Die Spiele 1. FC Trogen II – FSV Hirschberg und SV Gräfenwarth – LSV 49 Oettersdorf sind ausgefallen.

Frauen Testspiel: SG SV Grün-Weiß Tanna – VfB Moschendorf 9:0 (5:0)

Bevor Tannas Frauen in der kommenden Woche in die Rückrunde der Kreisklasse Vogtland starten, konnten sie noch einmal Selbstvertrauen tanken. Dabei zeigte sich die Goj-Elf in Spiel- und Torlaune. Vor allem Julia Weiß war nicht zu halten, die allein sechs Treffer erzielte, darunter ein lupenreiner Hattrick in der ersten halben Stunde. Spätestens mit der Führung wurde die Heimelf spielbestimmender und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent. Die weiteren Treffer erzielten Vanessa Sachs, Isabelle Aust und Joan Bürger.