Tanna bis zum Spielabbruch in Führung

Tanna. So verliefen die winterlichen Testspiele der Fußball-Kreisligisten.

SG SV Grün-Weiß Tanna – 1. FC Ranch Plauen 3:2 (2:2)

Das Testspiel war bereits nach einer Stunde zu Ende, da wegen eines Schneesturms die Partie abgebrochen wurde. Die zunächst nur mit zehn Mann angetretenen Gäste hatten den besseren Beginn. Doch die Kohl-Elf, in der Zugang Florian Priesnitz (FC Thüringen Jena) erstmals mitwirkte, wurde besser und ging Dietrich in Führung, der diese in der 20. Minute ausbaute. Der Kreisligist aus dem Vogtland, der sich Mitte der ersten Halbzeit vervollständigte, kam durch Trost und Hadlich zum Anschluss und Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Plauen den ersten Akzent, aber im Gegenzug war Dietrich erfolgreicher und erzielte seinen dritten Treffer.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Schleiz II 2:2 (1:1)

Gegen die spielerisch etwas besseren Schleizer hielten die Blau-Weißen gut dagegen und konnten dem Kreisoberligisten ein verdientes Remis abtrotzen. Nach einem Pass in die Tiefe erzielte Kraus die Neustädter Führung, die aber nur zwei Minuten Bestand hatte. Per Foulstrafstoß markierte Eichelkraut den Ausgleich (37.). Kurz nach dem Wechsel gab es Strafstoß für die Platzherren, den Weise zur erneuten Führung verwandelte. Aus dem Gewühl heraus schaffte Biedermann den erneuten Ausgleich. Bis zum Schluss waren beide Mannschaften um den Siegtreffer bemüht.

SV Stahl Unterwellenborn – SG TSV 1860 Ranis 4:0 (1:0)

Im Duell der Kreisligisten bezogen die Gäste eine klare Niederlage. Die Burgstädter leisteten sich im Spielaufbau zu viele Ungenauigkeiten. Dies bestrafte der SV Stahl konsequent, der die ersten drei Treffer nach Standards erzielte. Darunter ein Strafstoß durch Schmidt zum 2:0, der bereits vor der Pause die Führung erzielte. Gessner legte mit einem Doppelpack noch zwei weitere Treffer nach.

1. FC Lokomotive Leipzig II – SG VfR Bad Lobenstein III 4:2 (1:0)

Gegen die in der 1. Kreisklasse spielende Lok-Mannschaft lagen die Gäste bis weit in die zweite Hälfte auf Siegkurs, doch in der Schlussphase schwanden bei der Hauke-Elf die Kräfte. Leipzig erzielte nach knapp einer halben Stunde die Führung, doch kurz nach Wiederanpfiff gelang Wenzel der Ausgleich und in der 75. Minute brachte Brüning die SG in Front. In den letzten zehn Minuten zog Lok das Tempo an und drehte das Spiel.

SV Wöllmisse – TSV 1898 Oppurg 1:8 (1:5)

Das Duell der Kreisligisten war eine klare Angelegenheit für die Oppurger. Erfolgreichster Torschütze der Rudat-Elf war Pernt mit drei Treffern, der nach der Führung durch Müller den zweiten Treffer nachlegte und zwei weitere Tore in der Schlussphase nachlegte. Die Platzherren machten die Partie nur durch den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Winkelmann spannend. Plass mit einem Doppelpack erstickte die Hoffnungen im Keim, ehe Bockner und Conrad die Führung ausbauten.

Die Spiele SV Blau-Weiß Auma - FC Chemie Triptis, FC Chemie Triptis - VfB Pausa-Mühltroff II und SG FC Motor Zeulenroda - FSV Orlatal Langenorla sind ausgefallen.