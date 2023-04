Tanna und Neustadts Zweite in Torlaune

Jena. So verliefen die Spiele in der Fußball-Kreisoberliga und Kreisliga mit hiesiger Beteiligung.

Kreisoberliga: SV Jena-Zwätzen II - FSV Schleiz II 3:1 (1:1)

Der FSV Schleiz II fand gegen Jena-Zwätzen nicht in die Erfolgsspur zurück und musste eine weitere Niederlage hinnehmen. Dabei hatten die Gäste einen Start nach Maß, gingen durch Nukovic früh in Führung. Statt diese auszubauen, wurde Zwätzen zwingender, war bissiger in den Zweikämpfen. Folgerichtig erzielte Meinhardt den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt blieb die Heimelf am Drücker und ging durch Reichmuth nach knapp einer Stunde in Führung. Danach hielten der Pfosten und Torwart Funk die Gäste im Spiel, ehe Meinhardt mit dem dritten Kopfballtreffer in diesem Spiel für die Entscheidung sorgte.

Kreisliga: SG SV Grün-Weiß Tanna – FSV Orlatal Langenorla II 6:0 (3:0)

Mit einem verdienten Sieg holten sich die Tannaer die Tabellenführung in der Kreisliga zurück. Nach einer Viertelstunde lagen die Grün-Weißen durch einen lupenreinen Hattrick von Woydt mit 3:0 in Führung. Dietrich und Steinig hätten bis zur Pause nachlegen können. Die Kohl-Elf war gefährlicher, schraubte durch Fiebig, Prießnitz mit Direktabnahme und Dietrich das Ergebnis in die Höhe. Den Ehrentreffer durch Vogt verhinderte die Latte.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – LSV 49 Oettersdorf 5:0 (3:0)

Ein deutlicher Sieg der Blau-Weißen, die bereits zur Pause für eine Vorentscheidung sorgten. Nach der Führung durch Hirsch bauten Simon und Heyne diese aus. Die Gäste blieben im gesamten Spielverlauf harmlos. Neustadt münzte die Überlegenheit in weitere Treffer durch Hirsch und Szabo um. Blau-Weiß verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz, während der LSV Siebenter ist.