Tannaer Sieg und zweimal Grüner Tisch

Gräfenwarth. So liefen die Fußballspiele in der hiesigen Kreisliga und bei den Frauen.

Kreisliga: SV Gräfenwarth – SV Moßbach II 3:2 (2:1)

Die Gäste hatten vor der Pause mehr vom Spiel und drängten auf eine schnelle Führung, die auf der Gegenseite Beetz mit einem abgefälschten Schuss erzielte. Schönfelder schaffte mit einem Schuss in den Winkel den verdienten Ausgleich, aber Lenzner schlug für die Heimelf zurück. Die Gäste schwächten sich mit einer Roten Karte selbst, was Mihoc zum entscheidenden 3:1 ausnutzte. Kolbe machte in der Nachspielzeit die Partie noch einmal spannend.

LSV 49 Oettersdorf – VfB 09 Pößneck II 2:3 (2:2)

Im Kampf um den Klassenerhalt konnten die Pößnecker einen wichtigen Sieg einfahren. Die Gäste gingen früh durch Schlegel in Führung. Freimuth mithilfe des VfB-Keepers und Köhler per Abstauber drehten die Partie. Aber Mukhin brachte den VfB vor der Pause wieder zurück. Im zweiten Abschnitt war es ein offener Schlagabtausch mit den besseren Chancen für den LSV. Stattdessen schlug Mukhin kurz vor Schluss erneut zu.

SG SV Grün-Weiß Tanna – FSV Hirschberg 2:1 (0:0)

Die Grün-Weißen wahrten durch einen schwer erkämpften Sieg vor 120 Zuschauern ihre Titelchancen. Die zuletzt erstarkten Saalestädter hatten durch Mahmood die erste Chance, danach scheiterte die SG zweimal an der Latte. Nach der Pause erhöhte Tanna den Druck. Als der Ball bei Dietrich landete, traf dieser zur Führung (59.). Doch die Saalestädter erzielten durch Mahmood nach einem Freistoß den Ausgleich. Sie hatten schon den Punkt vor Augen, als Dietrich per Handstrafstoß noch der Siegtreffer gelang.

FC Chemie Triptis – FSV Orlatal Langenorla II 5:0 (2:0)

Auch die Triptiser bleiben im Titelrennen. Von Beginn an dominierte der FC Chemie die Partie. FSV-Torwart Näther hatte alle Hände voll zu tun und hatte Glück als Neupert den Pfosten traf, der später zur Führung einschoss, die Börner per Abpraller vor dem Wechsel ausbaute. Die Staps-Elf war weiterhin spielbestimmend und konnte durch einen Hattrick von Alshuweesheen erhöhen.

SV Gräfenwarth – SG VfR Bad Lobenstein III 4:4 (3:2)

Die Gäste waren als Schlusslicht im Kampf um den Klassenerhalt zum Siegen verdammt. Und sie führten in der Nachspielzeit mit 4:3, ehe sie durch den späten Ausgleich von Serhii Orshak aus allen Träumen gerissen wurden. Die Koseltaler hatten in einem wilden Schlagabtausch den besseren Start und gingen durch Goll in Führung. Mihoc mit einem Doppelpack drehte die Partie, Naumann schlug für die SG zurück, was auch Spirlea im Gegenzug für die Platzherren gelang. Die Hauke-Elf kämpfte und wurde belohnt, denn Oswald und Naumann nährten die Hoffnung auf den Dreier, den die Heimelf im Keim erstickte.

LSV 49 Oettersdorf – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 3:1 (1:0)

Im Titelrennen kassierten die Blau-Weißen einen herben Dämpfer. Die Schuldes-Elf erzielte nach einer Ecke durch Freimuth die Führung. Nach der Pause konnte sich Neustadt steigern, kam durch Weise zum schnellen Ausgleich. Doch der gleiche Spieler ließ danach die Führung liegen, als er einen Strafstoß übers Tor schoss. Die Gäste drängten auf die Führung, doch auch die Platzherren witterten ihre Chance, die sie konsequent durch einen Doppelpack von Freimuth zum Sieg ausnutzten.

SG TSV 1860 Ranis - SV Moßbach II 2:0 Wertung

Da die Gäste keine Mannschaft stellen konnten, ist das Spiel ausgefallen. Die Partie wird mit 2:0-Toren und drei Punkten für Ranis gewertet. Durch diesen Dreier am Grünen Tisch schließt Ranis nach Punkten (42) zu Spitzenreiter Tanna (42 Punkte) auf, hat aber eine um sechs Tore schlechtere Differenz und eine Partie mehr ausgetragen als die Grün-Weißen. Moßbach bleibt bei 15 Punkten, belegt den drittletzten Platz und empfängt am kommenden Wochenende Spitzenreiter Tanna im Nachholspiel.

TSV 1898 Oppurg – VfB 09 Pößneck II 2:0 Wertung

Die im Nachholspiel in Oettersdorf noch erfolgreichen Pößnecker konnten für das Derby keine Mannschaft stellen, sodass die Partie ausgefallen ist. Das Spiel wird mit 2:0-Toren und drei Punkten für Oppurg gewertet. Der TSV belegt nach diesem Dreier am Grünen Tisch mit 40 Punkten Platz vier und hat bei einem Spiel weniger weiterhin alle Chancen im Titelrennen. Pößneck II hat derzeit 15 Punkte und belegt den vorletzten Platz mit fünf Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht SG VfR Bad Lobenstein III.

Frauen Vogtlandklasse: SG SV Grün-Weiß Tanna – 1. FC Greiz 2:2 (1:1)

Trotz spielerischer Überlegenheit mussten sich die Tannaerinnen im Spiel der Tabellennachbarn mit einem Remis begnügen. Die Goj-Elf übernahm von Beginn an die Initiative, konnte aber aus ihren zahlreichen Chancen kein Kapital schlagen. Dazu zeigten sich die Grün-Weißen anfällig bei den wenigen Kontern. Die Greizer Führung durch Lydia Dietsch konnte die Heimelf durch Michelle Buse und Joan Bürger noch drehen, verpasste aber die Entscheidung. Stattdessen erzielte Penelope-Yves Wonneberger nach einem weiteren Konter den Ausgleich.