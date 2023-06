Tannas Kapitän Hopf trifft im Finale

Tanna. Die Fußball-Mannschaft Tanna Bahnhofstraße gewinnt das Gauditurnier um den Pokal des Bürgermeisters.

Im Rahmen der Feierlichkeiten 100 Jahre Fußball in Tanna wurde das Gemeindeturnier um den Pokal des Tannaer Bürgermeisters wieder durchgeführt.

Die Resonanz war sehr groß. 13 Mannschaften aus Tanna und den zugehörigen Ortsteilen traten an und zeigten vor großer Zuschauerkulisse ihr Können.

Obwohl der Spaß im Vordergrund stand, waren alle Teams mit Ehrgeiz bei der Sache. Nach schweißtreibenden Spielen in Vor-, Zwischen- und Finalrunde unter Leitung der Schiedsrichter Jonas Berger, Sven Köhler und Guido Schwarz, konnte sich am Ende die Mannschaft Tanna Bahnhofstraße als Sieger feiern lassen und den Pokal aus den Händen des Tannaer Bürgermeisters Marco Seidel in Empfang nehmen.

Die Mannschaft um Kapitän Sebastian Hopf besiegte im Finale die Mannschaft aus Unter-/Oberkoskau nach Toren von ihm selbst per Strafstoß und Pascal Sachs mit 2:0.

13 Mannschaften am Start

Im kleinen Finale konnte sich die Mannschaft Tanna Frankendorfer Straße/Frankendorf II durch einen Treffer von Tobias Golditz mit 1:0 gegen Künsdorf behaupten. Fünfter wurde das Team aus Rothenacker/Willersdorf durch einen 1:0-Sieg gegen Tanna Bahnhofstraße II.

Platz sieben erkämpfte sich die Mannschaft aus Mielesdorf nach einem 4:2 im Neunmeterschießen gegen Seubtendorf. Im Spiel um Platz neun konnte sich die Mannschaft Tanna Obere Tann klar mit 5:0 gegen Schilbach durchsetzen.

Ebenfalls deutlich war das Endergebnis im Spiel um Platz elf, hier behielt Tanna Frankendorfer Straße/Frankendorf 1 mit 6:0 gegen Tannas Frauen die Oberhand. Und die tapfer kämpfenden Zollgrüner kamen auf Platz 13, da sie in der einzigen Vorrunden-Vierergruppe den vierten Platz belegten.

Begleitet wurden die Spiele durch die Moderation von Michael Kohl und Ronny Wolf. Abgerundet wurde der Sonntagnachmittag im Sportpark durch einen Flohmarkt. Die Verantwortlichen danken dem Bürgermeister und allen Organisatoren sowie Helfern für ein gelungenes Turnier.