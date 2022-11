Tanzende Gurken holen Pokal nach Jena

Grimma. Hatten die Tänzerinnen und Tänzer der Jenaer Formation Cucumbers im Vorfeld mit dem Sieg beim 5. Muldentaler Dance Vision Contest in Grimma geliebäugelt, ließen sie am Samstag Taten sprechen...

Hatten die Tänzerinnen und Tänzer der Jenaer Formation Cucumbers (dt. Gurken) im Vorfeld mit dem Sieg beim 5. Muldentaler Dance Vision Contest in Grimma geliebäugelt, ließen sie am Samstag Taten sprechen – mit Erfolg: Am Ende konnten sie in der Kategorie Small Group triumphieren. Mit ihrer Darbietung zu den Klängen der R&B- und Pop-Sängerin Beyoncé wussten sie die Jury zu überzeugen. Der Wettbewerb in Grimma wiederum war das Finale des Sachsenpokals; bereits die ersten beiden Runden in Zwickau und Chemnitz konnten die Jenaer sie für sich entscheiden. Für die Crew von der Saale war der Gewinn des Wanderpokals indes eine Premiere – und natürlich wollen sie ihn verteidigen.