Tennis: Spitzenspieler aus ganz Deutschland schlagen in Greiz auf

Greiz. Der Greizer Tennisclub lädt ein zum 43. Teamcup. Bei diesem liest sich das Teilnehmerfeld außerordentlich reizvoll.

Kommendes Wochenende empfängt der Tennisclub Blau Weiß Greiz Spitzenspieler zur 43. Auflage des Greizer Einladungsturniers.

Das Starterfeld des Turniers, bei dem zwei bis drei Spieler als Team auf Titeljagd gehen, ist voll besetzt. 36 Spieler reisen aus Thüringen, Sachsen, Bayern, Niedersachsen, Hamburg und Tschechien an und werden in Gruppenspielen sowie KO-System am Samstag (ab 9 Uhr) die vier Halbfinalisten ausspielen, die Sonntagmorgen (ab 10 Uhr) um den Titel kämpfen.

Lokalmatador mit Chancen

Zu Hochkarätern zählt Alexander Schällig vom SV Dresden Mitte, der mit seinen Teamkollegen Hannes Siersleben und Tom Schinnerling die Setzliste anführt. An Position zwei werden Paul Henkel (TC Ruhla) sowie Marco Lorenz und Leon Lammel (Erfurter TC Rot Weiß) gesetzt.

Konrad Stadie (Erfurt) mit Kai-Uwe Siegert (Apolda) sowie Arne-Magnus Knott (Amberg) mit Marco Beetz (Weiden) und Christopher Schloßmann (Regensburg) zählen auch zu den Mitfavoriten, gleiches gilt für Jan Marek mit seinem Partner Martin Strejcek (beide Chemnitz-Küchwald).

Der Greizer Spitzenspieler Stefan Golombek konnte sich den Vorjahressieger Levente Egyhazi als Teampartner angeln. Auch Niklas Jöckel gehört mit Partner Moritz Schaller zum erweiterten Favoritenkreis.