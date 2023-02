Theodor Angermüller vom SSC Jena: Ein Ehrenmann

Jena. Nachdem er für mehrere Partien nicht in das Geschehen auf dem Platz eingreifen durfte, war Theodor Angermüller vom SSC Jena gegen Real von Chamisso wieder an Bord und präsentierte sich äußerst agil. Wie er die Regionalliga-Begegnung erlebte, was ihn womöglich zusätzlich motivierte und wen er nach dem Abpfiff umgehend aufsuchte, erfahren Sie aller hier...

Theodor Angermüller kannte nach dem Abpfiff nur ein Ziel – und so brach der Hockeyspieler in den Diensten des SSC Jena schnurstracks zu jener Bank in der Dreifelderhalle des Sportforums auf, auf welcher eine Person saß, die er während der vergangenen Monate augenscheinlich sehr vermisst hatte und die am Wochenende erstmals wieder in Jena war: seine Freundin. Diese wiederum weilte für längere Zeit in Mexiko – und wenn einen der Atlantik trennt, muss man nach dem Abpfiff schlichtweg Prioritäten setzen...

Man kann nun davon ausgehen, dass die Anwesenheit seiner Partnerin Angermüller auch darüber hinweghalf, dass sich seine Mitstreiter und er am Sonntag lediglich mit einem 5:5 gegen die Gäste von Real von Chamisso begnügen mussten – obwohl sie zur Halbzeit 3:1 in Führung lagen. Der 27-jährige Stürmer wiederum, der für mehrere Partien in der Regionalliga gesperrt war und nun endlich wieder in das Geschehen auf dem Platz eingreifen durfte, steuerte zum Remis zwei Tore bei – das temporäre 2:0 sowie das 4:5. Ja, das sympathische Enfant terrible trat trotz seiner Zwangspause äußerst agil auf – womöglich hatte ihn das freudige Wiedersehen beflügelt…

Eine gute Viertelstunde nach der Partie harrte Theodor Angermüller mit seiner Entourage – darunter Handballer Hannes Rudolph vom SV Hermsdorf und Kicker Matthias Sorge vom FC Thüringen Jena – vor dem Sportforum aus und ließ bei einem Lungenbrötchen seine geschundene und müde Hockey-Seele baumeln; sinnierte dabei aber auch noch ein wenig über die Begegnung gegen die Hockey-Spieler aus dem Berliner Stadtteil Kreuzberg – und dabei kam er umgehend auf das dritte Viertel zu sprechen: „Da haben wir es einfach verbockt; da hat auf einmal jeder sein eigenes Ding gemacht, statt nach links und rechts zu schauen – von außen muss das wie Nachwuchs-Hockey ausgesehen haben.“ Ansonsten habe das schon im Großen und Ganzen gepasst, wenn da nur nicht jenes dritte Viertel gewesen wäre, in dem sich der Spielstand von einem formidablen 3:1 der Gastgeber in eine 5:3-Führung der Berliner verwandelte, bilanzierte Angermüller und zog anschießend wieder genüsslich an seiner Zigarette.

Das erste Tor der Begegnung erzielte Jenas Willi Schmidt nach einer Ecke, der auch für das spätere 3:1 – ebenfalls nach einer Ecke – verantwortlich war. Nachdem Angermüller auf 2:0 für den SSC erhöht hatte, markierten die Hockeyspieler von der Spree das 1:2. Im wahrlich spannenden Schlussviertel verkürzte erst Angermüller auf 4:5, bevor Paul Lehmann gut zwei Minuten vor Ultimo zum 5:5 ausglich…

Dass nun die SSC-Akteure wenigstens einen Punkt holen konnten, war nicht zuletzt auch der Verdienst von Keeper Moritz Ratzke, der jede Eins-gegen-eins-Situation für sich entscheiden konnte und sich lediglich nach Ecken und Schüssen geschlagen geben musste. Doch damit nicht genug: Im finalen Viertel beim Stand von 3:5 vereitelte er zudem noch einen Siebenmeter – und damit hatte Ratzke sein Team zweifelsohne im Rennen gehalten. „Moritz hat überragend pariert“, schwärmte Theodor Angermüller.

Ach ja, am Vorabend des Spiels gegen Real von Chamisso gab es in den SSC-Reihen durchaus Bedenken, ob denn Theodor Angermüller ob des Wiedersehens mit seiner Freundin am Sonntag aufschlagen werde – wobei stets Verständnis für ein mögliches Nicht-Erscheinen geäußert wurde. Doch siehe da, pünktlich zwölf Uhr mittags trudelte er im Sportforum ein. Zwar musste er sich hinsichtlich des Gegners erst einmal erkundigen, aber er war bereit. Ein Ehrenmann eben...