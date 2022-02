ThSV Eisenach II reist selbstbewusst nach Hermsdorf

Eisenach/Hermsdorf. Am letzten Spieltag vor den Play-offs gastiert das Hellwig-Team beim Spitzenreiter, der aktuell große Personalsorgen hat.

„Wir fahren nach Hermsdorf, um dort zu gewinnen“, geben sich Daniel Hellwig und Armend Alaj, Trainer und Rechtsaußen des ThSV Eisenach II, mit Blick auf den Samstagabend unisono selbstbewusst. Der SV Hermsdorf und der ThSV Eisenach II, die um 19.30 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Halle aufeinandertreffen, sind für die Play-off-Runde qualifiziert. Doch die Punkte aus den Begegnungen gegen qualifizierte Teams werden mitgenommen. „Ein Sieg würde uns zu wichtigen Pluszählern verhelfen“, unterstreicht Alaj die Bedeutung.

Aber auch die HSG Werratal hofft auf einen Sieg des ThSV II. Das mit zahlreichen Ex-Eisenachern gespickte Team aus Breitungen könnte mit einem Sieg der Wartburgstädter auch in der Play-off-Runde dabei sein, wenn Werratal bei HBV Jena II mehr oder genauso viele Punkte holt wie die SG Suhl/Goldlauter gegen Ziegelheim. Eine Eisenacher Niederlage wiederum wäre günstiger für die SG Suhl/Goldlauter, aufgrund der direkten Duelle mit dem ThSV II und Werratal. Der ThSV II schaut freilich nur auf sich selbst, weiß allerdings nicht so recht, auf was für eine Hermsdorfer Mannschaft er trifft.

Annulliertes Hinspiel gewann Hermsdorf in Eisenach mit 31:27

Sie wird definitiv ein anderes Gesicht haben als Mitte November des Vorjahres. Als das abgezocktere von seiner Erfahrung profitierende Team siegte der SV Hermsdorf seinerzeit mit 31:27 in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle. Aus der Tabelle wurde dieses Ergebnis wieder gestrichen, da es zur Rückrunde zählte und laut THV-Entscheid in der Thüringenliga vor den Platzierungsrunde nur die Hinrundenspiele gewertet werden.

Das Team vom Thüringer Autobahnkreuz leidet seit geraumer Zeit aus den unterschiedlichsten Gründen an herben personellen Problemen. Beim 32:31-Sieg bei der HSG Werratal standen etliche Haudegen im Kader, darunter der reaktivierte ehemalige Eisenacher Bundesligaspieler Nick Heinemann, kürzlich 38 Jahre geworden. Rückraum-Mann John Le (28 Jahre), seines Zeichens waschechtes HBV-Jena-Eigengewächs, der zuletzt für den HC Burgenland und die HG Köthen auflief, wurde ebenso aufgeboten. Der überragende Protagonist des SV Hermsdorf beim Auswärts spiel im Landkreis Schmalkalden-Meiningen war Paul Götze, der offensiv und defensiv überzeugte und sieben Treffer markierte.

Coach Mario Kühne hat aktuell nur wenige Spieler zum Training. Eine gezielte Spielvorbereitung sieht anders aus. In dieser Woche gab es für Hermsdorf eine weitere Hiobsbotschaft: Kapitän Martin Ehm musste sich nach anhaltenden Knieproblemen einer Operation am Meniskus unterziehen und wird diese Saison wohl nicht mehr auf der Platte stehen. Zuvor musste sich auch schon Youngster Fritz Reis einer Schulter-OP unterziehen. Darüber hinaus fehlt am Samstag Kristijan Smiljčić. Er laboriert nach wie vor an einer Knöchelverletzung.

Offen ist, ob Oleksandr Petrov aufläuft, seines Zeichens ukrainischer Staatsbürger. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Oleksandr mit seinen Gedanken in seiner Heimat ist und Handball gerade so gar keine Rolle bei ihm spielt“, sagte Mario Kühne. Bereits am Donnerstag sei Petrov nicht beim Training gewesen.

„Wir wollen von Beginn auf ein hohes Tempo und die zweite Welle setzen. In Hermsdorf ist nur über die Abwehr zu gewinnen“, erklärt Daniel Hellwig. Bis auf Philipp Urbach, Bastian Kemmler und Jonas Schunke wird er wahrscheinlich alles an Deck haben. „Wir freuen uns auf dieses Gipfeltreffen“, war der Tenor beim Training am Donnerstagabend. „Wir müssen Obacht auf die Qualität der alten Hasen in den Hermsdorfer Reihen geben“, betont Qendrim Alaj in Erinnerung an die Hinspielniederlage. Der Kapitän, mit 29 Jahren der Senior auf dem Feld, wird wieder die Rolle des Regisseurs übernehmen.

Ausgetragen werden darf das brisante Duell vor Zuschauern. zugelassen wurden vom Gesundheitsamt 201 Besucher.