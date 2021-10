Thüringenderby zum Saisonabschluss der Football-Regionalliga

Umkämpft: In den letzten Jahren lieferten sich die Erfurt Indigos (in Blau) und die Jenaer Hanfrieds meist enge Duelle. Meist mit dem besseren Ausgang für die Erfurter, hier 2018 beim Spektakel im Steigerwaldstadion.

Erfurt. Am Samstag empfangen die Erfurt Indigos die Jenaer Hanfrieds. Beide Teams sind bisher sieglos, können aber dennoch befreit aufspielen.

Mit dem prestigeträchtigen Thüringenderby im American Football endet für die Erfurt Indigos am Samstag (14 Uhr) die stark verkürzte Saison in der Regionalliga Ost (Gruppe Süd). Auf dem Sportplatz in der Essener Straße empfangen die Indigos die Jenaer Hanfrieds.

Beide Teams haben ihre bisherigen Spiele gegen die anderen drei Teams der Staffel allesamt verloren. Für Jena, das in drei Spielen erst 17 Punkte erzielt und 89 kassiert hat, gab es zuletzt gegen Spitzenreiter Magdeburg ein 0:51-Debakel. Die Erfurter, für die es ein Jahr des Umbruchs mit vielen neuen Gesichtern ist, stehen mit zwar 54 erzielten, aber schon 115 kassierten Punkten nur unwesentlich besser da. Da es keine Absteiger gibt, können beide Teams befreit aufspielen.