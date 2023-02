Thüringer Bogenschützen holen Gold

Magdeburg. Mit dem neuen Modus beim Verbandspokal des Deutschen Bogensportverbandes kamen die Thüringer bestens zurecht und ließen ihre sieben Gegner hinter sich.

Trotz seiner bereits 20. Auflage erlebte der Verbandspokal des Deutschen Bogensportverbandes in Magdeburg eine Premiere. Im Ziel waren unterschiedliche Auflagen angebracht, im Wechsel startete für jedes Bundesland jeweils ein Schütze in vier verschiedenen Bogenarten. In der Maximalzeit von 160 Sekunden musste jeder Schütze zweimal schießen.

Acht von 16 Landesauswahlen traten im neuen Modus gegeneinander an. Für Thüringen waren Miguel Roche (Compound, Bowteam Nordhausen), Kerstin Schöppe (Recurve, Carl Zeiss Jena), Isabell Bärwolf (Jagd, SV Ostramondra) Johannes Raible (Recurve, SV Erfurt-West), Susann Schumann (Blank, PSG Gera) und Rafal Kesik (Blank, BSC Mühlhausen) am Start. Sie kamen bestens zurecht und sicherten sich mit 14 Punkten und 1920 Ringen den Sieg vor Berlin (11/1889) und Sachsen (10/1874).