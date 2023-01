Thüringer HC II mit Gala gegen den Tabellendritten

Bad Langensalza. 3. Liga Nord: Beim 33:25 gegen den SC Markranstädt legen die jungen THC-Damen einen furiosen Endspurt in der ersten Halbzeit hin.

Mit einem überzeugenden 33:25 (20:11)-Heimsieg gegen den SC Markranstädt sind die Drittliga-Handballerinnen des Thüringer HC ins neue Jahr gestartet. Das Team von Lydia Jakubisova und Ruben Arnold fegte den Tabellendritten förmlich aus der heimischen Salzahalle.

Verstärkt mit den Bundesligaspielerinnen Johanna Reichert und Torhüterin Laura Kuske ließen die jungen Thüringerinnen dem Team aus Sachsen keine Chance. Sie begannen wie die Feuerwehr und gingen mit 4:0 in Führung. Dann kam Markranstädt kurzzeitig etwas besser ins Spiel und verkürzte auf 8:10 (21.). Doch die THC-Damen spielten unbeeindruckt weiter und bauten bis zur Halbzeit ihre Führung auf ein komfortables 20:11 aus.

Vier Spielerinnen treffen mindestens fünfmal

Mit einem 5:0-Lauf hieß es dann sogar 25:11 (36.), der Sieg war in trockenen Tüchern. Die Markranstädterinnen zeigten Moral und trafen viermal in Folge zum 25:15. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. THC-Spielertrainerin Lydia Jakubisova nutzte die Chance, um allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu gewähren und sich für kommende Aufgaben zu empfehlen. Am Ende stand ein überraschend und auch in der Höhe völlig verdienter Sieg zu Buche, zu dem Sarah Kupke (6), Johanna Reichert, Kyara Rackwitz und Lydia Jakubisova (je 5) die meisten Treffer beisteuerten.

Nach diesem Erfolg rangiert der THC II in der Nordstaffel auf dem achten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag um 17.30 Uhr gastiert das Team beim Vierten Vechta, der nur zwei Pluspunkte mehr hat.