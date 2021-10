Tischtennis-Herren des SV Schott Jena: Nach drei Stunden ist Sieg für Jena perfekt

Jena. 3. Bundesliga: Schon alleine die Spielzeit verdeutlicht, dass der 6:4-Heimerfolg gegen den TTC Wohlbach alles andere als ein Spaziergang war ...

Drei Stunden und 40 Minuten dauerte es am Samstagabend, bis sich die erste Herrenmannschaft des SV Schott im zweiten Anlauf über den ersten Sieg in der noch jungen Saison 21/22 der 3. Bundesliga Süd freuen durfte. Schon alleine die Spielzeit verdeutlicht, dass der 6:4-Heimerfolg gegen den TTC Wohlbach alles andere als ein Spaziergang war.

In den Eingangsdoppeln mussten Pavol Mego und Roman Rezetka ihren Gegnern Borna Kovac/Roman Rosenberg nach vier Sätzen gratulieren, während Tibor Spanik und Leonard Süß über die volle Distanz von fünf Durchgängen gehen mussten, um am Ende Grozdan Grozdanov und Patrick Forkel niederzuringen.

Auch in den ersten vier Einzeln des Abend wurden die Punkte geteilt. Mego siegte 3:2 gegen Rosenberg und Spanik 3:0 über Forkel, während Rezetka und Süß gegen Kovac und Grozdanov in vier beziehungsweise fünf Sätzen unterlagen.

Die Vorentscheidung fiel dann beim Zwischenstand von 3:3, als Noppenspezialist Rezetka den kampfstarken Rosenberg im fünften Satz niederrang und am Nebentisch Mego den starken Kovac in vier Sätzen in Schach hielt. Zwar stand anschließend Spanik gegen Grozdanov auf verlorenem Posten, doch Süß sorgte mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg über Forkel nicht nur für seinen ersten Einzelerfolg, sondern auch für den 6:4-Endstand zugunsten seines Teams.

Schon am nächsten Wochenende ist das Jenaer Quartett wieder gefordert und das sogar doppelt. Auf Spaziergänge ist auch dann nicht zu hoffen, denn am Samstagabend tritt die Mannschaft beim ausgemachten Liga-Top-Favoriten, dem TV Leiselheim, an und am Sonntag folgt dann das erste Gastspiel des SV Schott bei der TSG Kaiserslautern, die mit einem fulminanten 6:0-Erfolg über den TTC Weinheim erfolgreich in die Saison gestartet ist.