Tischtennisdamen des SV Schott Jena: Endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Offenburg. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnten sich die Damen des SV Schott am Samstagabend nach dem 2. Liga-Gastspiel bei der DJK BW Offenburg endlich wieder über ein Erfolgserlebnis freuen ...

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnten sich die Damen des SV Schott am Samstagabend nach dem 2. Liga-Gastspiel bei der DJK BW Offenburg endlich wieder über ein Erfolgserlebnis freuen. Nach drei Stunden Spielzeit lautete der Endstand 5:5, und der dritte Zähler des Jenaer Aufsteigerteams war unter Dach und Fach.

Einen großen Anteil am Punktgewinn hatte einmal mehr Schott-Spitzenspielerin Ece Harac, die in beiden Einzeln sowie dem gemeinsamen Doppel mit Anastassiya Lavrova siegreich blieb. Lavrova gelang ein weiterer Einzelerfolg und der erste Einzelsieg von Katharina Bondarenko-Getz in der 2. Bundesliga mit 3:1 Sätzen gegen Schülerinnen-Nationalspielerin Jele Storz sicherte schlussendlich das erhoffte Remis.

Mit 3:7 Zählern rangieren die Damen des SV Schott nun auf Tabellenplatz acht, bevor am Wochenende um den 20. und 21. November zunächst am Samstag das Heimspiel gegen den Tabellensiebten SV DJK Kolbermoor II und am Sonntag dann der Auswärtsauftritt beim Neunten TTC Staffel in Hessen anstehen.