Tischtennisspieler des SV Schott Jena: Umkämpftes Remis

Im Kellerduell der 3. Bundesliga Süd trennten sich der SV Schott und der TTC Weinheim am Sonntag in Jena in einer hart umkämpften Partie 5:5-Unentschieden. Die Rollen im Jenaer Team waren dabei klar verteilt. Nummer eins Pavol Mego und drei Tibor Spanik hielten sich schadlos – sie siegten sowohl im gemeinsamen Eingangsdoppel als auch in ihren beiden Einzeln und waren somit alleine für die fünf Zähler der Gastgeber verantwortlich.

Roman Rezetka und Leonard Süß hingegen gingen zum wiederholten Male leer aus, obwohl beide nicht chancenlos waren. Rezetka führte 2:0 und 9:4 gegen Tom Eise, doch konnte die Partie nicht nach Hause bringen, und auch Süß hatte im Duell gegen Oliver Both gute Phasen, unterlag aber am Ende im Entscheidungssatz.

„Aktuell haben wir zwei Spieler, bei denen es läuft, und zwei, bei denen Sand im Getriebe ist“, fasste Abteilungsleiter Andreas Amend die Situation seines Teams zusammen.

Mit dem Punktgewinn bleibt der SV Schott auf Rang sieben der Tabelle mit nun 4:8 Zählern. Weinheim hat sich mit jetzt 3:11 Punkten auf Tabellenplatz neun verbessert.

Am kommenden Wochenende wartet auf das Quartett des SV Schott eine Heim-Doppelaufgabe. Am Samstagabend schlägt der TTC Wöschbach (Platz sechs, 6:6 Punkte) an der Saale auf und am Sonntagnachmittag kommt es dann zum Duell mit der DJK SpVgg Effeltrich (Platz fünf/6:4 Punkte).