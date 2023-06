Titelkampf auf letzten Spieltag vertagt

Ranis. Oppurg sah schon wie der Sieger im Spitzenspiel und wie der neue Tabellenführung aus...

Kreisliga, Staffel B

SG TSV 1860 Ranis - VfB 09 Pößneck II 2:0 Wertung

Ranis. Es ist kein gutes Zeichen für den Spielbetrieb, wenn Woche für Woche Spiele am grünen Tisch entschieden werden. Mittlerweile ist es in dieser Saison das achte Mal, dass der Gegner keine Mannschaft stellen konnte. Auch der vorletzte Spieltag ist davon betroffen. Denn diesmal können die Pößnecker wegen Personalmangel nicht in Ranis antreten. Das Spiel wurde mit 2:0 Toren und drei Punkten für die SG TSV 1860 Ranis gewertet. Damit konnten die Burgstädter ihr Punktekonto auf 45 aufstocken, während Pößneck bei 15 Punkten und auf dem vorletzten Tabellenplatz verbleibt.

FSV Orlatal Langenorla II – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 1:2 (1:0)

Kleindembach. Der FSV Orlatal hatte in der 1. Halbzeit mehr Spielanteile und ging durch Haj Salim früh in Führung, die nach 45 Minuten verdient war. Denn von den Blau-Weißen war bis dahin spielerisch wenig zu sehen. Einzig Opel setzte ein Achtungszeichen, der den langen Pfosten knapp verfehlte. Doch die Blau-Weißen wurden im zweiten Abschnitt stärker und waren gewillt, das Spiel noch zu drehen. Nachdem Käpnick an der Glanztat von Torwart Naether scheiterte, erzielte Opel per Foulstrafstoß den Ausgleich. Die Gäste blieben am Drücker und konnten dank ihre individuellen Klasse und Cleverness durch den Treffer von Hirsch den Dreier noch verbuchen.

SV Gräfenwarth – FSV Hirschberg 7:4 (3:2)

Gräfenwarth. In einer torreichen, umkämpften und phasenweise auch hektischen Partie konnte sich Gräfenwarth durchsetzen. Die Platzherren hatten einen Start nach Maß, lagen nach sieben Minuten durch Mihoc per Kopf und einen Heber von Serhii Orshak früh mit 2:0 in Führung. Doch danach kam der FSV besser ins Spiel, scheiterte aber dreimal an Keeper Gellrich, ehe Mahmood und Kad den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich erzielten. Doch im Gegenzug brachte Serhii Orshak die SVG erneut in Führung. Als Robert Zimmermann und Serhii Orshak diese kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag ausbauten, war eine Vorentscheidung gefallen. Die nie aufsteckenden Saalestädter konnten zwar durch Wöllner verkürzen, aber Spirlea stellte den alten Abstand wieder her, ehe Abdullah für den FSV und Mihoc für die Heimelf noch mal trafen.

TSV 1898 Oppurg - SG SV Grün-Weiss Tanna 2:2 (0:1)

Oppurg sah schon wie der Sieger im Spitzenspiel und wie der neue Tabellenführung aus, als den Gästen tief in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang durch einen Strafstoß von Gebhardt. Den ersten Versuch parierte Torwart Scholz, doch der Schiedsrichter ließ den Strafstoß wiederholen. Tanna hatte vor 380 Zuschauern den besseren Start und ging früh durch Dietrich nach einem Konter in Führung. Oppurg um eine schnelle Antwort bemüht, doch die Gäste gaben sich in der Defensive keine Blöße und hatten sogar vor der Pause die besseren Ansätze. So ging die Kohl-Elf nach einer disziplinierten und abgeklärten Leistung verdient mit der Führung in die Kabinen. Kurz nach dem Wechsel hätte Priesnitz per Kopf nachlegen können, scheiterte aber am Torwart. Stattdessen wurde der TSV immer druckvoller und dominanter. Nachdem Rein vergab, erzielte Köhler mit Schuss in den Winkel den Ausgleich. Die Rudat-Elf blieb am Drücker, doch Baderschneider scheiterte mit einer Doppelchance an Keeper Schnedermann, ehe Paul mit einem Freistoß das Spiel drehte. Die SG kam gestärkt aus der Trinkpause und gab sich nicht auf, verpasste aber durch Dietrich und Steinig den Ausgleich, ehe dieser in einer hitzigen Schlussphase, in der beide Mannschaften jeweils Gelb-Rot sahen, doch noch viel. Fast wäre sogar noch der Siegtreffer für die Grün-Weißen geglückt, doch Priesnitz verfehlte knapp. Insgesamt eine gerechte Punkteteilung.Tanna bleibt damit an der Spitze mit 49 Punkten, vor Triptis und Oppurg (beide 47).

FC Chemie Triptis - SV Moßbach ll 7:0 (3:0)

Durch einen klaren Sieg und dem Remis im Spitzenspiel in Oppurg wahrten die Triptiser ihre Titelchancen. Nachdem die Gäste früh an Torwart Voigtmann scheiterten, übernahm der FC immer mehr das Spiel, erspielte sich einige Chancen und ging durch Neupert in Führung. Als Neupert per Foulstrafstoß und Alposife im Nachsetzen zwei weitere Treffer nachlegte, war die Partie zur Pause vorentschieden aber der Torhunger noch nicht gestillt. Denn auch im zweiten Abschnitt blieb die Staps-Elf am Drücker. Zunächst scheiterten Alshuweesheen und Berner am Pfosten, ehe Neupert und Alshuweesheen mit einem Hattrick das Ergebnis in die Höhe schraubten.

LSV 49 Oettersdorf - SG VfR Bad Lobenstein lll 0:0 (0:0)

Die Gäste zeigten zwar eine engagierte Leistung, trafen aber das Tor nicht. Somit ist die SG mit dieser Nullnummer theoretisch abgestiegen. Mit einem Sieg hätten sie die Abstiegsfrage bis zum letzten Spieltag offen halten können. Chancen auf einen Dreier hatten aber auch die Platzherren, aber auch sie ließen die Konsequenz im Abschluss vermissen. Unterm Strich war die Partie offen, relativ ausgeglichen und beide Mannschaften hätten als Sieger vom Platz gehen können, doch beide Torhüter waren nicht zu überwinden. Somit war die Punkteteilung gerecht, aber für die Koseltaler zu wenig.

Frauen, Vogtlandklasse

SG SV Grün-Weiß Tanna - BC Erlbach 5:1 (3:1)

Im letzten Saisonspiel konnten Tannas Frauen gegen den bisherigen Tabellendritten noch einmal einen Sieg einfahren, der verdient war. Maßgeblichen Anteil daran hatte die vierfache Torschützin Michelle Buse, die nach der frühen Führung durch Joan Bürger mit einem Doppelschlag nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg stellte. Julia Leistner konnte zwar nach knapp einer halben Stunde verkürzen und die Gäste konnten wieder hoffen. Aber die Goj-Elf ließ nichts weiter zu und machte durch einen Doppelschlag von Michelle Buße im zweiten Abschnitt alles klar. Tannas Frauen beendeten die Saison auf Platz 5.

Kreisoberliga Jena-Saale-Orla

FSV Schleiz II – Post SV Jena 3:2 (1:1)

Schleiz. Im Kampf um den Klassenerhalt konnten die Schleizer mit einer starken Willensleistung einen zweimaligen Rückstand wettmachen und in letzter Minute sich noch einen schwer erkämpften Dreier sichern. Dagegen ist Post SV Jena nach dieser Niederlage aus der Kreisoberliga abgestiegen. Nachdem Picker gerade noch zur Ecke blocken konnte, fiel nach dieser das 0:1 durch einen Kopfball von Graf (5.). Der FSV in der Folge um eine schnelle Antwort bemüht, doch sie fanden lange Zeit keine Mittel, um die Post-Elf in Gefahr zu bringen. Erst nach einer halben Stunde wurde es gefährlich. Zunächst wurde Langes Abschluss geblockt, ehe Schubert nach starker Vorarbeit von Sluga den Ausgleich erzielte (36.). Fortan spielte die Kunte-Elf zielstrebiger und war bis zur Pause der Führung näher. Aber im zweiten Abschnitt waren die Gäste zunächst das aktivere Team und wacher in ihren Aktionen. Wieder sah Schleiz bei einer Ecke schlecht aus, was Theobald mit dem 1:2 bestrafte (49.). Eine Minute später hätte Jena nachlegen können, doch der frei stehende Offt scheiterte an der starken Fußabwehr von Torwart Weiß. Auch danach hatte der Gast die besseren Ansätze und war dem dritten Treffer näher. Von der Kunte-Elf kam nicht viel, sie mühte sich, konnte aber zunächst keinen Druck aufbauen. Aber die Moral und der Wille stimmte. Nachdem Biedermann einen Riesen liegen ließ, legte Lange eine Freistoßflanke per Kopf zu Raßbach ab, der ebenfalls per Kopf den Ausgleich erzielte (76.). Und es sollte noch besser kommen für den FSV, als Sluga eine Tändelei der Gäste bestrafte, auf Hofmann ablegte, der in der Schlussminute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte.

SV Jena-Zwätzen II – FSV Orlatal Langenorla 2:4 (1:3)

Jena. Nach der Niederlage gegen Moßbach fand der neue Meister wieder in die Erfolgsspur zurück und konnte in der Summe einen verdienten Sieg einfahren. Den besseren Start hatten die Platzherren, die schnell durch Reisdorf nach einer schönen Kombination in Führung lagen. Die Gäste benötigten eine Zeit für die Antwort, doch nach knapp einer halben Stunde schlugen sie durch Rosenberger mit dem Ausgleich zu. Als nach Vorlage von Thurmann Gäbler die Führung erzielte und Heuer kurz vor der Pause einen weiteren Treffer folgen ließ, waren die Weichen für den Dreier der Reich-Elf gestellt. Aber Zwätzen II gab sich zu keiner Zeit auf und machte die Partie in der 69. Minute wieder spannend. Zunächst konnte FSV-Keeper Orlamünder parieren, war aber gegen den Nachschuss von Rossmann machtlos. Die Heimelf witterte Morgenluft und wäre fast zum Ausgleich gekommen, doch mit einer starken Parade verhinderte Orlamünder den Einschlag. Stattdessen machte Näther in einer hektischen Schlussphase, in der ein Jenaer Rot und ein Gäste-Spieler Gelb-Rot sahen, in der Nachspielzeit nach einem Konter alles klar.