Topscorer bleibt bei den Drachen

Erfurt. Die Saisonabschlussfeier des Erfurter Eishockey-Oberligisten bringt neben guter Laune und Danke-Schals gleich fünf gute Neuigkeiten. Eine davon trägt den Namen Arnoldas Bosas.

Etwa 200 Fans und Angehörige kamen am Samstagabend zur Saisonabschlussfeier der TecArt Black Dragons Erfurt. Die Stimmung war ausgelassen, nachdem die Drachen zum dritten Mal in Folge die Pre-Playoffs der Eishockey-Oberliga erreicht hatten und dort knapp an Leipzig scheiterten. Für die vielen Helfer, die das Mammutprogramm von 59 Spielen mit ermöglichten, gab es Danke-Schals.

Darüber hinaus konnte der Verein gleich fünf freudige Nachrichten verkünden: Mit Arnoldas Bosas, Konstantin Kessler, Tim May, Niklas Jakob und Tom Banach hat ein Quintett seinen Vertrag beim EHC Erfurt bereits verlängert. Besonders wertvoll ist die Weiterbeschäftigung von Topscorer Bosas, der um zwei Jahre verlängerte. Der Litauer, von den Fans auch deutlich zum Spieler der Saison gewählt, bestritt alle 59 Saisonspiele und glänzte dabei mit 38 Toren und 29 Assists.