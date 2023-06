Triathletin Maja Betz: Schneller kraulen, das wäre der Hauptgewinn

Roth/Gera. Maja Betz kommt bei der Challenge Roth 2023 als Neunte in persönlicher Bestzeit ins Ziel und weiß, da geht noch mehr

Zeitung gelesen ist fast wie dabei gewesen. Auf Maja Betz trifft das im übertragenen Sinn auch zu. Die 25-Jährige sprudelt drauf los, anschaulich, mit bildhaften Vergleichen erzählt sie von ihren Erlebnissen und Eindrücken bei der Challenge Roth. Zum dritten Mal ist die Wahl-Geraerin in Mittelfranken am Start gewesen, zum dritten Mal konnte sie sich im Langdistanz-Triathlon im Elite-Feld unter den Top Ten platzieren.

Früh um 6.33 Uhr sprang sie in den Main-Donau-Kanal, wechselte nach dem Schwimmen aufs Rad, lief die Marathondistanz und erreichte als Neunte in 9 Stunden, 15 Minuten und 33 Sekunden das Ziel – persönliche Bestzeit. Für die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke benötigte die Nordheimerin 1:08:47 Stunden, kurbelte 4:49:29 Stunden für die 180 Kilometer auf dem Rad und lief den Marathon in 3:13:01 Stunden. Dazu kamen 4:18 Minuten in den Wechselzonen.

Auch ein paar Tage nach der Challenge Roth ist die Freude und der Stolz auf das Geleistete bei ihr zu spüren, weiß sie auch um ihre Schwäche – das Schwimmen. Nach den 3,8 Kilometern im Kanal stieg sie als Letzte aus dem Wasser.

Strapaziöse Aufholjagd auf dem Rad und zu Fuß

„So schlecht sieht mein Schwimmstil nicht aus. Ich schwimme ja nicht wie eine Ente“, sagt sie und lacht. Mit ihren 1,57 Meter Körpergröße wird sich an den Hebelverhältnissen nichts ändern, doch schneller kraulen, das will sie – nur wie. „Das ist wie die Lottofrage, wissen Sie eine Antwort, dann ist es der Hauptgewinn“, sagt sie. Im Wasser sei sie allein gewesen, „ich wusste schon, dass es nicht daran liegt, dass ich Erste bin. In der Wechselzone stand, glaube ich, nur noch mein Rad.“

Umso frappierender ist ihre Aufholjagd auf dem Triathlonrad und auf der Laufstrecke. Im Ziel waren die Strapazen wie weggeblasen. Platz neun und ein Freiplatz in Roth 2024 sind der Lohn. „Die Challenge Roth ist schon ein ganz besonderer Wettkampf. 3500 Starter, 7500 Helfer, 300.000 Menschen an der Strecke, im Areal“, nannte sie Zahlen. Und, bei aller Professionalität, der Veranstalter sei für die Sportler da, immer gibt es einen Ansprechpartner, und das Erlebnis Gastfamilie möchte sie nicht mehr missen. „Die Familie war offen, herzlich. Ich glaube die Ablenkung tat mir gut.“

Der Solaer Berg, fast ein bisschen wie Alpe d’Huez

Nach Roth sei sie ohne große Ambitionen gefahren. „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht einmal zu träumen gewagt“, gibt sie zu. Das Elitefeld ist erlesen. Bei ihrem ersten Langdistanz-Triathlon der Saison Mitte Mai in Spanien war sie gestürzt, hatte sich am Sprunggelenk verletzt, konnte nicht wie geplant trainieren.

Ausschlaggebend für Platz neun in Roth sei das gute Radfahren gewesen, sagt sie und schwärmt vom Solaer Berg, das sei ein wenig wie Alpe d‘Huez, die Fans stehen Spalier, öffnen eine kleine Gasse, um ihren Lieblingen nahe zu sein. „Das ist wie bei den Schafen in Irland, die auch nur kurz, bevor es zu spät ist, zur Seite preschen und Platz machen.“

Als Profi-Triathletin vom Sport leben – das ist ihr Ziel

Nur etwa zehn Minuten langsamer als die Zweitplatzierte Anne Haug fuhr sie die 180 Kilometer auf dem Rad. Mit den Top-Triathletinnen kann sie sich noch nicht messen, doch ihr Ziel ist es, Jahr für Jahr besser zu werden, in die Weltelite vorzudringen.

Noch studiert sie in Jena Sportwissenschaft, steht vor dem Masterabschluss. „Doch ich möchte als Profi-Triathletin eines Tages von meinem Sport leben können, das ist mein Ziel.“ In Roth machte sie sich gemeinsam mit zwei anderen Läuferinnen auf den Weg, konnte sie auf den 42,195 Kilometern noch drei Plätze gutmachen. „Beim Laufen ist noch mehr möglich“, sagt sie unmissverständlich. Doch sei sie sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.

Einmal nicht als Schlusslicht aus dem Wasser, das wäre was

Hört sich an, als wäre die Triathlon-Langdistanz ein Klacks, ist es natürlich nicht. „Ich bin immer noch voller Zweifel und Ängste, denke viel zu viel nach, sehe manchmal Probleme, wo keine sind.“ Triathlon sei eben auch Kopfsache: „Je höher die Gipfel, umso tiefer die Täler, die man durchschreiten muss. In jedem Wettkampf hast du Krisen, schwächelst, willst aufgeben – und machst es dann doch nicht.“ Das braucht mentale Stärke, Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Maja Betz bringt beides zusammen, sonst könnte sie nicht bald zehn Stunden unter Strom stehen.

Und sie kann dem Umstand, dass das Schwimmen ihre schwächste Disziplin ist, sogar etwas Positives abringen. „Generell ist es mir lieber, ich kann dann noch einige Konkurrentinnen überholen, als zu wissen, eine nach der anderen kommt an mir vorbei.“ Aber mal nicht als Schlusslicht aus dem Wasser steigen, das wäre was.