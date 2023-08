Triptis gut in Form, Hirschberg siegt gegen neuformierte Rosenthaler

Kleindembach. Wie der Saisonauftakt für den FSV Orlatal verlief und wie andere Mannschaften aus dem Kreis testeten.

FSV Orlatal Langenorla – SV Schmölln 1913 0:1 (0:0)

Bei der Landesklasse-Premiere hatte der FSV Orlatal vor 140 Zuschauern den Punkt schon vor Augen, als dem Vizemeister des Vorjahres durch May noch der Siegtreffer gelang. FSV-Trainer Marcel Neumann sprach von einem verdienten Sieg der Schmöllner, die sich spielerisch stark zeigten. „Wir hatten vorher selbst drei, vier Chancen zur Führung. Wir haben gekämpft und gerackert. Trotzdem war es eine gute Leistung von uns. In der 71. Minute hatten die Knopfstädter per Strafstoß die Chance zur Führung, doch Torwart Orlamünder parierte diesen. Überhaupt war der FSV-Keeper ein starker Rückhalt. Aber auch Gäste-Torwart Aminu gab sich keine Blöße. Die Platzherren versuchten bis zum Schlusspfiff noch einmal alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Testspiele: FC Chemie Triptis - SV Stahl Unterwellenborn 7:1 (4:0) und FC Chemie Triptis - SG TSV 1872 Langenwetzendorf 4:2 (3:1)

Die Chemiker wurden als höherklassige Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Staps-Elf war effektiver, stellte durch frühe Tore von Börner und Töpels Lupfer die Weichen auf Sieg. Linke aus der Distanz, Neupert (2), Sattler und erneut Börner schraubten das Ergebnis in die Höhe, während Voß den Ehrentreffer erzielte. Einen weiteren Erfolg schaffte Triptis gegen Langenwetzendorf, die früh durch Bertel in Führung gingen, im Gegenzug durch ein Eigentor den Ausgleich erzielten und zwei Minuten später die erneute Führung verpassten. Die Chemiker waren entschlossener und sorgten durch Tore von Dannhauer, Linke im Nachschuss und Podolskay für die Vorentscheidung. Böttcher belohnte die SG für ihren Kampfgeist mit dem zweiten Treffer.

TSV 1883 Ludwigsstadt – SG TSV 1860 Ranis 2:1 (0:1) und VfR Bad Lobenstein – SG TSV 1860 Ranis 4:1 (3:0)

Die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison ist bei den Burgstädtern in vollem Gange. Neben zahlreichen Trainingseinheiten absolviert die Elf um Trainer Marius Matejka eine Reihe von Testspielen. Eines führte nach Ludwigsstadt in Oberfranken, wo die Raniser zur Pause durch ein Tor von Lindig noch führten, ehe der heimische Kreisligist das Ergebnis drehen konnte. In Bad Lobenstein verkaufte sich Ranis ebenfalls gut. Der VfR hatte Feldvorteile, die Burgstädter stemmten sich mit viel Engagement dagegen und waren um eine Resultatsverbesserung bemüht, was ihnen durch den Treffer von Ludwig beim Stand von 3:0 auch gelang. Die Tore für Bad Lobenstein erzielten Muth (2), Gottschalk und Jung.

SG Bergland Oschitz – FSV Schleiz II 2:6 (1:1)

Die Schleizer machten erst im zweiten Abschnitt den Klassen-Unterschied in Treffern sichtbar. Die in der Freizeitliga spielenden Oschitzer hielten bis zur 60. Minute gut dagegen, ließen sich durch die FSV-Führung von Hofmann nicht beirren und drehten ihrerseits durch Treffer von Maier und Bilek die Partie. Die Rennstädter hatten nach einer Stunde mehr zuzusetzen und schossen durch Lucas Lailach (2), Jung, Asmir Nukovic und Fritz noch einen klaren Sieg heraus.

SG FC Motor Zeulenroda – TSV 1898 Oppurg 2:1 (1:0)

Im Duell der beiden Kreisligisten mussten sich die Oppurger knapp geschlagen geben und gerieten dabei kurz vor dem Wechsel durch den Treffer von Liebau in Rückstand. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielte Plass den Ausgleich, doch zehn Minuten später gelang dem FC Motor durch Arnold der Siegtreffer.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – BSG Wismut Gera II 4:2 (4:0)

Verdienter Sieg der Blau-Weißen gegen die in der Kreisliga spielende Landesliga-Reserve. Mann des Spiels war Kern, dem ein Hattrick gelang. Als Poser den vierten Treffer nachlegte, war die Partie zur Pause entschieden. In der zweiten Hälfte verflachte der Spielfluss auf Neustädter Seite, sodass Gera durch einen Doppelpack von Deumer das Ergebnis freundlicher gestalten konnten.

FSV Hirschberg – SG Rotation Rosenthal 6:0 (1:0)

Nach einigen Jahren standen sich beide Mannschaften wieder gegenüber. Knapp 100 Zuschauer waren vor Ort, die ein munteres Spiel mit einer neuformierten Rosenthaler Mannschaft sahen. Chancenreicher war der FSV, der durch ein Solo von Mahmood die Führung erzielte. Im zweiten Abschnitt wurde der FSV immer spielbestimmender und schraubte durch Tore von Kautzky, Mahmood, Wondra, Eck und Gerloff das Ergebnis in die Höhe.

SV 90 Niederkrossen – Bodelwitzer SV 2:4 (1:1)

Bodelwitz hatte gute Ansätze, scheiterte aber zunächst an Torwart Lutschan, ehe Meyer die Führung gelang. Die Platzherren konnten durch Tore von Gäbler und Kupka das Spiel kurz nach dem Wechsel drehen. Die Gäste benötigten danach einige Zeit, um ab der 70. Minute wieder zu ihrem Spiel zu finden. Hercher, Henniger und Schönijahn schossen noch einen klaren Sieg heraus.

LSV 49 Oettersdorf – SC Syrau II 0:7 (0:4)

Eine überraschende Niederlage bezogen die Oettersdorfer im Duell der beiden Kreisligisten. Aus Sicht der Schuldes-Elf begann das Unheil bereits nach wenigen Sekunden, als ihr ein Eigentor unterlief. Als die spielstarken Gäste nach einer Viertelstunde und kurz vor der Pause drei weitere Treffer nachlegten, war die Partie entschieden. Die Vogtländer trafen anschließend noch dreimal ins Schwarze.

TSV 1898 Neunhofen – FSV Orlatal Langenorla II 2:3 (0:1)

Die Zweite des FSV Orlatal konnte sich als höherklassige Mannschaft knapp behaupten. Kurz vor und kurz nach der Pause schossen Müller und Geyer für den FSV eine Führung heraus. Mit einem Doppelschlag durch Seifert und Kanther erzielte der TSV wieder Gleichstand, bevor Fischer per Strafstoß der Siegtreffer gelang.

SV 1883 Schwarza – SG SV Moßbach 2:2 (0:2)

Moßbach war zunächst spielbestimmend und ging verdient durch Pilhofer in Führung. Ab Mitte der ersten Halbzeit hatten beide Teams beste Chancen, doch nur Pilhofer traf erneut. Nach der Pause erhöhte Schwarza die Schlagzahl und glich durch einen Doppelpack von Jäger aus. Beide Mannschaften scheiterten in der Folge an den glänzend aufgelegten Torhütern Salomon und Hoferichter.