Triptis schlägt Spitzenreiter, Neustadt mischt oben mit

Die Neustädter um Renato Szabo (hier im blauen Trikot am Ball, in einer früheren Partie gegen Hirschbergs Lukas Wöllner) sind wieder im Geschäft im Kampf um die Tabellenspitze.

Triptis. So verliefen die Spiele der hiesigen Fußball-Kreisligisten.

Kreisliga Nachholespiele: FC Chemie Triptis - SG TSV 1860 Ranis 2:0 (0:0)

Die Triptiser konnten das Spitzenspiel vor 100 Zuschauern verdient für sich entscheiden. Sie fügten damit dem Tabellenführer nicht nur die erste Niederlage bei, sondern sprechen im Titelkampf wieder ein großes Wörtchen mit. Die Chemiker kamen besser ins Spiel, aber zweimal Neupert und Reupsch scheiterten an SG-Torwart Jobst. SG-Torjäger Lindig war es im zweiten Abschnitt, der an Torwart Voigtmann scheiterte, ehe auf der anderen Seite Jäger per Kopf das 1:0 erzielte. Als Weiß zehn Minuten vor Schluss auf 2:0 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Hirschberg 3:0 (2:0)

Ohne spielerischen Glanz konnten sich die Neustädter gegen die Saalestädter behaupten. Kern erzielte per Kopf die Führung, die Talabidi mit einem Distanzschuss kurz vor der Pause ausbaute. Im zweiten Abschnitt ließen die Blau-Weißen nach, doch die Gäste konnten kein Kapital daraus schlagen. Stattdessen sorgte Weise für die Entscheidung. Mit diesem Dreier mischen die Blau-Weißen im Kampf um die Tabellenspitze wieder voll mit, während der FSV in der Abstiegszone verbleibt.

Die Spiele SV Gräfenwarth – SV Moßbach, FSV Orlatal Langenorla II – SG VfR Bad Lobenstein III, LSV 49 Oettersdorf – VfB 09 Pößneck II und Frauen SV Fronberg Schreiersgrün – SG SV Grün-Weiß Tanna sind ausgefallen.

Testspiel: SG SV Grün-Weiß Tanna – SpVgg Faßmannsreuth 5:0 (2:0)

Tanna siegte verdient, doch die Gäste hielten spielerisch gut mit. Die Grün-Weißen hatten Mühe, ins Spiel zu finden, waren beim Abschluss allerdings effizient. Die ersten Torschüsse brachten jeweils durch Fiebig eine 2:0 Führung. Die klareren Chancen hatte die Kohl-Elf, aber sie scheiterte zweimal am Torwart und am Alu, ehe Dietrich mit einem Doppelpack und Blobelt für den Endstand sorgten.