Triptis und Oppurg überzeugen auf fremden Plätzen

Kleindembach. So verliefen die Spiele der hiesigen Fußball-Kreisligisten.

Kreisoberliga: FSV Orlatal Langenorla – SV 08 Rothenstein 5:1 (1:1)

Die Orlataler siegten im Spitzenspiel vor 155 Zuschauern klar und verdient. Damit machen sie bei nun acht Punkten Vorsprung vor den Camburgern einen großen Schritt in Richtung Landesklasse-Aufstieg. Der FSV ging nach einem Barth-Freistoß durch Neumanns Kopfball in Führung (37.). Diese hielt nur kurz, Rogowski-Kühn glich drei Minuten später per Foulstrafstoß aus. Die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen der Platzherren. Kurz nach Wiederbeginn behielt Barth ebenfalls vom Punkt die Nerven. Die Führung ließ sich die Reich-Elf nicht mehr aus der Hand nehmen, zumal sich die Gäste mit einer Ampelkarte schwächten (53.). Das nutzte der FSV und machte durch Tore von Krause und Künzel per Doppelpack alles klar.

Kreisliga: VfB 09 Pößneck II – FC Chemie Triptis 0:8 (0:4)

Von Beginn ließen die Triptiser keinen Zweifel aufkommen. Nachdem Reinhold per Freistoß die Latte traf, eröffnete Dannhauer den Torreigen, den der FC durch ein Eigentor der Platzherren fortsetzte. Als Schukaitis und Alshuweesheen bis zum Wechsel zwei weitere Treffer nachlegten, war die Partie entschieden. Alshuweesheen mit einem Doppelpack, Börner und Alposife münzten die Überlegenheit in weitere Tore um.

FSV Orlatal Langenorla II – FSV Hirschberg 3:0 (1:0)

Von der hohen Niederlage in Tanna zeigten sich die Orlataler gut erholt. Die Müller-Elf war gefährlicher und bestrafte die gegnerischen Fehler konsequent. Nach knapp einer halben Stunde erzielte Torjäger Aljirbi die Führung, die Schad nach einer Stunde ausbaute. Hirschberg konnte sich von diesem Rückstand nicht mehr erholen. Stattdessen legte Orlatal in der Schlussminute noch einen weiteren Treffer durch Albrecht nach.

SG TSV 1860 Ranis – SV Gräfenwarth 4:1 (2:1)

Die Raniser wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten verdient. Die Führung der Platzherren erzielte Schneider mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Die Gäste, die künftig von Robert Zimmermann trainiert werden, versteckten sich nicht. Ein Konter führte durch Serhii Orshak zum Ausgleich. Doutheil brachte die Burgstädter noch vor der Pause erneut in Front. Torjäger Lindig sorgte mit zwei platzierten Schüssen für den Endstand. Mit dem Dreier und den Tannaer Spielausfall setzte sich Ranis wieder an die Tabellenspitze.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – SG VfR Bad Lobenstein III 5:0 (0:0)

Vor der Pause taten sich die Blau-Weißen schwer. Erst eine Direktabnahme durch Weise brach den Bann. Neustadt war in der zweiten Hälfte zielstrebiger und schoss durch Tore von Seidel, Weise, Heyne und Thuy noch einen klaren Sieg heraus. Neustadt ist bei einem Spiel mehr punktgleich mit Tabellenführer Ranis, die SG bleibt Schlusslicht.

LSV 49 Oettersdorf – TSV 1860 Oppurg 1:3 (1:2)

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die mit dem ersten Angriff durch Pernt die Führung erzielten. Nach zehn Minuten konnte der LSV 49 das Spiel ausgeglichener gestalten. Dennoch baute Pernt mit dem zweiten Treffer den Vorsprung aus. Die Schuldes-Elf konnte durch den Anschlusstreffer von Schaller neue Hoffnung schöpfen. Die Platzherren versuchten alles, brachten aber den Favoriten nicht mehr zu Fall, der in der Schlussminute durch Sykora alles klarmachte.

Das Spiel SV Moßbach II – SG SV Grün-Weiß Tanna ist ausgefallen.