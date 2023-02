Triptis Zweiter beim 1. Kaulsdorfer Saale-Cup, Langenorla testet erfolgreich

Der FSV Orlatal Langenorla um Trainer Jens Reich (rechts) und Co Adnan Veliqi (links) startet erfolgreich in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Schwarza. So verliefen das Fußball-Testspiel des FSV Orlatal Langenorla sowie ein Hallenturnier.

SV 1883 Schwarza - FSV Orlatal Langenorla 1:2 (0:2)

Bereits Anfang März wird es für den FSV Orlatal wieder Ernst, der in einem Nachholspiel den SV Jena-Zwätzen II empfängt. Seine gute Frühform stellte der FSV in einem ersten Testspiel unter Beweis. In einer gutklassigen Partie behielt die Reich-Elf, in der sich Zugang Toni Müller gut einfügte, gegen den Kreisoberligisten verdient die Oberhand. Der SV 1883 zeigte sich zweikampfstark, doch nach knapp einer halben Stunde wurde der FSV zwingender und erzielte zwei Tore. Beim 0:1 spielte Thurmann Künzel frei, der den Ball über die Linie drückte (28.). Kurze Zeit später baute Barth die Führung aus. Die Gastgeber scheiterten am gut reagierenden Torwart Orlamünder. Die Platzherren kamen in der 78. Minute zum verdienten Anschlusstreffer durch Jäger.

Das Spiel FSV Schleiz II gegen den FSV Bau Weischlitz ist ausgefallen.

Triptis verpasst Turniersieg, Ranis scheitert im Spiel um Platz 3

Beim 1. Kaulsdorfer Saale-Cup belegte der FC Chemie Triptis den zweiten Platz. Im Finale unterlagen die Chemiker dem SV Stahl Unterwellenborn mit 2:3 nach Strafstoßschießen. Zuvor setzte sich die Staps-Elf nach Siegen gegen den Unterloquitzer SV (5:1), TSV Zollhaus (2:1) sowie dem torlosen Remis gegen die TSG Kaulsdorf I mit sieben Punkten und 7:2 Toren als Gruppensieger durch. Im Halbfinale behielt Triptis gegen die SG TSV 1860 Ranis mit 3:2 die Oberhand. Die Burgstädter belegten in ihrer Vorrundengruppe nach der Niederlage gegen Unterwellenborn (0:2) und den Siegen gegen TSG Kaulsdorf II (3:0) und Bodelwitzer SV (5:0) hinter dem SV Stahl den zweiten Platz. Für das Podest langte es für Ranis dennoch nicht, das Spiel um Platz drei ging gegen den Unterloquitzer SV mit 1:2 verloren. Platz fünf sicherte sich Kaulsdorf I mit einem 5:1 Sieg gegen Kaulsdorf II. Der Bodelwitzer SV wurde Siebenter nach einem 4:3-Sieg vom Punkt gegen Zollhaus.